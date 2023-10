Bárbara Rey cortó a un presentador de TV3 tras varias preguntas sobre Juan Carlos I: “Me habéis mentido”

Bárbara Rey visitó este sábado el programa Collapse de TV3 para someterse a una larga entrevista. La exvedette empezó aclarando que aunque no sabe hablar en catalán, sí que lo entiende bien, por lo que no puso problema en que el periodista Ricard Ustrell le lanzara las preguntas en su lengua. Sin embargo, todo se torció después de que el presentador le lanzase varias cuestiones sobre el rey emérito.

Después de varias preguntas sobre su relación con Juan Carlos I, la invitada acabó parando en seco al televisivo: “Yo no quiero seguir toda la noche hablando de esto, porque entonces tendría que decir que me habéis mentido. La entrevista previa no tiene nada que ver con lo que estamos hablando”, le reprochó a Ustrell.

“Lo que habíamos pactado es que no sólo hablaríamos del rey, no que no hablaríamos del rey”, se defendió Ustrell ante la firmeza de la entrevistada en su queja. “No puedo estar toda la vida hablando de este señor”, insistió, asegurando que le gustaba mucho su profesión y, por eso, suele “respetar a las personas”.

Bárbara Rey se revolvió por el rey emérito

El presentador le sugirió que siempre puede contestar a las preguntas que quisiese: “Si tú no quieres responder más sobre el rey, me dices 'No voy a responder más sobre el rey'. Es fácil”, le propuso Ustrell, rebajando la tensión entre ellos.

Tanto fue así que Bárbara Rey terminó por ceder, animándose a contestar “dos cosas” sobre el Borbón. “¿Ves como sí que quieres responder sobre el rey?”, bromeó el televisivo, provocando las risas del público. “Es que a ti te interesa mucho y, como eres un chico muy joven, quiero darte la satisfacción”, señaló con sorna la murciana.

“Pues la verdad es que no. Me gustaría más hablar con él [con Juan Carlos I] para que se enterara de unas cuantas cosas, no de las que les cuentan. ¿Me entiendes?”, acabó zanjando antes de que se cambiase de tema tras perder el hilo de la pregunta que le habían planteado.