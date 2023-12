Bertín Osborne avergonzó a Pablo Motos con una fotografía de los dos hace 42 años: “Mirad a ese pipiolo”

Este miércoles, 20 de diciembre, El Hormiguero dio una sorpresa a una mujer del público que no se lo esperaba. Ocurría al finalizar la entrevista a Bertín Osborne, cuando Pablo Motos explicó lo siguiente:

“Venir de público es muy difícil porque hay como dos meses de espera. Yo no lo sabía pero las encargadas del público solo hacen una excepción y ayer me enteré de que hay una persona que desde que se murió su marido lleva viniendo al programa 10 años. Sin perderse ni una noche”.

El presentador se levantó y fue directo a una mujer llamada “Montaña” que estaba sorprendida por lo que estaba ocurriendo. Al darle el micrófono, ella explicó algo más: “ Vengo desde que murió mi marido. Ya antes iba a los programas pero al venir aquí me enamoré. Desde que vengo es otra vida la mía”, aseguró.

Lo que no sabía es que el programa le había preparado una taza con su nombre, le regalaron una tarjeta del Club Platino y emitieron un vídeo con sus mejores momentos, entre los que aparecía aplaudiendo y bailando con Richard Gere:

Pero Montaña no fue la única sorprendida del programa de Antena 3, también Motos tuvo su dosis de timidez al toparse con una fotografía que había descubierto Bertín con ellos dos como protagonistas.

“He encontrado una foto de hace 42 años, en la radio de Valencia”, decía y pedía que la enfocara la cámara. En ella aparecían los dos abrazados, con un Pablo Motos irreconocible, tan pálido de color de piel como imberbe.

El presentador no sabía donde meterse, giró hasta su silla para no ver la imagen. “Ahí ya eras más alto que yo”, atinó a decirle al invitado que no dejaba de reír. “¡Mirad ese pipiolo! Me dijiste que aún tenías que dar el estirón”.