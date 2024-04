Bertín Osborne estuvo presente en 'Tu cara me suena' por una deuda y su fichaje frustrado

Bertín Osborne estuvo muy presente en el estreno de la nueva edición de Tu cara me suena en Antena 3. Aunque el showman no está entre los concursantes de esta temporada porque su fichaje no llegó a materializarse, en la gala de este viernes se le tuvo en cuenta a la hora de repartir las canciones. Y eso, claro, dio pie a una de las tradicionales anécdotas de Lolita Flores.

¿Quién decía que no iba a estar Bertín en Tu cara me suena? Aquí está desde el primer día“, bromeó el presentador del programa, Manel Fuentes, antes de que Supremme de Luxe (estrella de Drag Race España) se subiera al escenario para imitar al cantante con el tema Tú, solo tú.

Acabada la actuación, Lolita, miembro del jurado, aseguró que Bertín le debe 10.000 pesetas. “Se las presté en la Feria de Sevilla porque mi padre, que era muy generoso, me dio dinero para los cacharritos”, contó.

Según la artista, Bertín “era un desastre y se escapó de un internado de Campillos” para visitar la Feria de Sevilla, y ella, que “le conocía de toda la vida, aunque él era algo mayor”, le tuvo que ayudar: “Me dijo que no tenía dinero para volver”.

Hace 50 años, que es cuando ocurrió esta anécdota, esa era una cantidad de dinero bastante importante, pero la hija de La Faraona da por zanjado aquel asunto: “Ya me lo ha pagado porque me ha llevado a programas y he trincado, así que estamos en paz, Bertín”.