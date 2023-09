Carmen Borrego desvela su reunión con Pedro Sánchez junto a su hermana Terelu, y qué les regaló el presidente

Este lunes tuvo lugar en Madrid el funeral oficial de María Teresa Campos en la capital tras su fallecimiento el pasado 5 de septiembre. Horas antes, se hacían públicas unas inesperadas imágenes de sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, acudiendo a la Moncloa para un encuentro con Pedro Sánchez del que ahora se han empezado a conocer más detalles. Espejo Público arrancó la mañana desvelando las claves de esa reunión en Antena 3 y, horas más tarde, la propia hija menor de la comunicadora ha contado todos los detalles en Así es la vida, programa de Telecinco en el que ahora colabora.

Gema López y Pilar Vidal fueron las primeras en explicar a Susanna Griso que esta visita a la residencia del presidente del Gobierno fue organizada por el propio líder socialista el día que este acudió al velatorio de María Teresa. Además, desvelaron el contenido de un sobre que Borrego portaba en su mano a la salida de Moncloa.

El programa de Antena 3 se hizo eco entonces del testimonio que Concha Galán dio a la prensa a la salida de la iglesia donde tuvo lugar el funeral: “Era una foto que querían que le firmara. Cuando estuvo en el tanatorio, él les invitó a estar con ellas y a charlar”, explicó la periodista, arrepintiéndose a los pocos segundos de haberlo contado.

Desde Espejo Público confirmaron entonces que las palabras de Galán eran ciertas: “Era una foto que se habían hecho Pedro Sánchez y María Teresa”, empezó diciendo López. “Ellas salieron con la foto firmada. Él se había encargado de rescatar esa foto, de hacer copias y firmársela para que la guardasen como recuerdo de la amistad que ellos tenían”, añadió Vidal.

Ambas explicaron entonces que Sánchez eligió este día para su encuentro con las Campos para “hacer que coincidiese con el día en el que se iba a celebrar el funeral”, ya que él no iba a poder asistir al tenerse que preparar para el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Carmen Borrego detalla su reunión con Pedro Sánchez

Horas más tarde, era la propia Carmen Borrego la que confirmaba las informaciones aportadas por Espejo Público sobre su encuentro con Pedro Sánchez. Desde el plató de Así es la vida, la tertuliana contó cómo se fraguó esta reunión con el presidente del Gobierno en funciones.

La hija de María Teresa corroboró que todo se planeó el día en el que Sánchez acudió al tanatorio de su madre. Ese día, ella misma le dijo al líder del PSOE que Campos solía enseñar orgullosa una foto que se había hecho con él en un momento del pasado y el político les dijo que quería tener esa instantánea.

“Nos dijo que fuéramos un día a tomar un café a Moncloa”, recordó Borrego, que explicó que aceptaron la invitación, pero que la primera vez que las llamó no pudieron acudir, ya que se encontraban en Málaga para el funeral que se celebró allí por la presentadora. “Esta vez ha coincidido con el funeral de Madrid pero no íbamos a decirle al presidente otra vez que no”, expresó.

Según Carmen Borrego, Pedro Sánchez “estuvo inmenso” con ambas, a las que contó “cosas maravillosas” de su madre. La cita acabó con el socialista entregándoles una copia de aquella famosa foto firmada por él, quedándose otra para su álbum personal. “Le hacía ilusión”, afirmó. “Creo que no todo el mundo tiene la suerte de que te reciba el presidente y te hable de tu madre con el cariño y el respeto con el que el señor Sánchez lo hizo ayer”, celebró la colaboradora.