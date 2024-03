A Carmen Borrego también le llueven las críticas por su papel en 'Supervivientes' fuera del reality de Telecinco

No solo Jorge Javier Vázquez ha cuestionado la actitud de Carmen Borrego en Supervivientes 2024. A la tertuliana le están lloviendo las críticas desde todos los ámbitos y en todos los platós.

Este viernes, horas después de que la hermana de Terelu Campos se negara a realizar una de las pruebas del reality, los colaboradores de Vamos a ver la han puesto contra las cuerdas.

Borrego, de 57 años, se plantó a orillas del mar. No quiso llevar a cabo un juego de localización que estaba llamada a hacer con sus compañeros. “Todos han venido a jugar y todos son supervivientes. El médico nos ha dicho que todos son aptos para hacer este juego”, puntualizó desde Honduras Laura Madrueño. “No estoy enferma”, se excusó ella. “Lo que digo es que sé que no lo voy a hacer bien y prefiero no hacerlo”.

Desde el plató del programa, Jorge Javier se le echó encima: “Carmen, eso de que no lo vas a hacer bien es una excusa de perdedores”, le espetó el presentador.

Finalmente, Borrego hizo una ronda, amagó con participar, pero desistió rápidamente. Y esa es la actitud que tampoco ven con buenos ojos los tertulianos de Vamos a ver. “No recuerdo a ningún concursante de Supervivientes diciendo que no lo hace porque no le da la gana”, ha dicho Marta López, que ganó el exitoso reality en 2021.

Tras haber dejado claro que “adora” a Carmen Borrego, Alexia Rivas también ha cuestionado a la hija de María Teresa Campos: “A Supervivientes se va a intentar las cosas, no a hacerlo de boquilla. Hay que luchar. Es joven y parece el abuelo cebolleta”.

En cambio, Antonio Rossi ha querido ir a la raíz del problema: “Ella hace hasta donde le deja la organización. Si ella tiene la habilidad de hacerlo y no la penalizan, olé ella”, ha comentado el tertuliano. Y en esta misma línea se ha manifestado Isabel Rábago: “Si te lo permiten, te agarras a esto. Y si encima llevas un caché diferente al de los demás, te escudas en eso. Culpa de la organización”.