Chelo García Cortés cuenta cuál fue su peor tarde en 'Sálvame': “Quería salir corriendo y meterme debajo de la mesa”

Chelo García Cortés ha desvelado cuál fue su peor tarde en Sálvame. La tertuliana lo ha contado en Superlativas, el videopodcast de Carlota Corredera, con quien ha recordado el tiempo que ambas pasaron juntas en el extinto magacín de Telecinco.

Según Chelo, lo pasó especialmente mal la tarde del 14 de septiembre de 2018, más conocida como 'la de la llamada de Isabel Pantoja'. Ese día, la tonadillera dijo 'basta' y llamó en directo al programa, con el que mantenía una fuerte enemistad por aquel entonces, para responder a todas las polémicas que afectaban en aquella época a su familia. Entre ellas, la entrada de Isa, su hija, en la casa de GH VIP 5, que se produjo justo la noche anterior. De hecho, una de las frases más sonadas que dejó la cantante tuvo que ver con este asunto: “Estoy más tranquila de que mi hija esté en la casa de GH VIP porque por lo menos sé que no está por las calles de noche”.

Aquella tarde, la Pantoja no llamó directamente al programa, sino que llamó al móvil de Chelo. Todo un bombazo informativo que la periodista no pudo disfrutar al completo porque la llamada le pilló disfrazada de Amy Winehouse, lo cual le hizo sentir “mucha vergüenza”. La tertuliana creyó entonces —y cree ahora— que “el móvil tenía que tenerlo en la mano mi presentadora”, que ese día fue Corredera. Por ello le dio el teléfono, esperando también con ello que la realización se centrara en Carlota y no en ella y su disfraz. Pero nada más lejos de la realidad: “Yo decía: 'Que saquen a Carlota con el móvil', 'más planos de Carlota, más planos'. Y claro, de vez en cuando, el dire o el realizador me pinchaban disfrazada”.

“No fue cruel para mí, pero me daba mucha vergüenza estar disfrazada. Esa llamada se había producido en mi móvil, la gente ya sabía que esa que estaba disfrazada era Chelo, pero yo quería estar de Chelo”, rememora la tertuliana, que pensó en quitarse la peluca, pero no lo hizo porque estaba ante un momento “tan importante” que no quería estropearlo con algún gesto desafortunado: “No podía romper ese momento maravilloso de la televisión”. Aun así, Chelo deja claro que “quería salir corriendo y meterme debajo de la mesa”.

Al día siguiente de todo aquello, la periodista volvió a hablar por teléfono con la Pantoja. Esta vez, en privado, lo que permitió a la tonadillera hacerle la gran pregunta: “¿Pero por qué estabas disfrazada?”. “Sí, dime también ahora cómo tengo que estar en el plató cuando tú quieras llamar”, le respondió la tertuliana con cierta sorna.

Chelo recuerda su cara a cara con Bárbara Rey en el 'Deluxe'

Chelo también ha recordado otro de sus grandes momentos televisivos: el día que Bárbara Rey contó delante de ella en el Deluxe que ambas tuvieron “una noche de amor”. Aquella revelación se produjo el 18 de noviembre de 2011, el mismo año que Chelo fichó por el universo Sálvame procedente de ¿Dónde estás corazón?. De hecho, tan reciente estaba su cambio de cadena que sus nuevos compañeros creían que pasaba información a la gente de Antena 3.

Para defenderse, Chelo accedió a someterse al Deluxe sin cobrar un euro, lo que le dio potestad para vetar dos preguntas. La primera cuestión que se negó a responder fue “si sabía quién era el padre de las hijas de la baronesa Thyssen”, y la segunda, “si había estado con Isabel Pantoja”. La periodista asegura que “nunca” sintió nada por la cantante más allá de una amistad, pero que prefirió no contestar a esa pregunta “porque estos mueven el cable [del polígrafo] y dicen que sí he estado con la Pantoja y a ver si me va a demandar la Pantoja sin haber estado con la Pantoja”.

Sin embargo, no tuvo ningún problema en responder a las sospechas sobre una supuesta relación con Bárbara Rey: “Había pasado tanto tiempo que pensé que ni se me iba a notar”. Pero se le notó, y su mentira dio pie a que, una semana después, la vedette fuera al Deluxe. El resto, como suele decirse, es historia.