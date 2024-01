'Cuerpos especiales' se da un baño de masas para celebrar sus 500 programas con las 'paces' de Eva Soriano y Chanel

Uno de los principales teatros de Madrid, el Alcázar (en plena milla de oro teatral), a reventar. Cientos de personas gritando, saltando, cantando y riendo. Un live show lleno de estrellas. Así fue este lunes la grabación del programa 500 de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, con Eva Soriano, Nacho García y Lalachus; que se podrá vivir este jueves desde las 7:00 de la mañana en la emisora del grupo Atresmedia.

Una gran fiesta para la que, en menos de 30 minutos, se agotaron las 800 invitaciones disponibles, lo que implicó ver un teatro lleno que pudo disfrutar de un show con invitados como Abraham Mateo, Arde Bogotá, Beret, Chanel, Dani Fernández y Vicco, que cogieron el testigo a otros artistas que han pasado por el show en estos 500 programas como Rosalía, Loreen, Aitana, Luz Casal, Lola Índigo, Camilo, Amaia o Sebastián Yatra.

Artistas jugones sobre el escenario

El programa 500 de Cuerpos especiales contó con cantantes y músicos que se convirtieron en auténticos jugones, que se divirtieron con Eva Soriano, Nacho García y LalaChus y que contribuyeron a hacer más grande el show.

Dani Fernández aceptó el reto -sin saberlo- de invocar al Diablo… que -por lo que sea- no se pudo manifestar en el teatro. El cantante reconoció su poco apego a las redes sociales, “pero me he pasado todas las pantallas de Candy Crush”, reconoció.

Por su parte, Abraham Mateo sorprendió a todos entrando en el escenario durante la entrevista a Vicco. Eva y Nacho habían revelado uno de sus grandes secretos: es un auténtico devorador de altramuces. Una vez juntos Vicco y Abraham, enseñaron a Eva la coreografía de su single conjunto, ‘tequiero’ e hicieron un challenge para TikTok.

Beret fue otro de los invitados al especial. El cantante sevillano –“Posiblemente uno de los invitados que más ha visitado el programa”- expresó su “pereza” a cantar en italiano, a pesar del éxito que tiene en el país transalpino.

Y con Chanel llegó el escándalo. La cantante y Eva Soriano se picaron jugando a DUPYDAA y ambas terminaron haciendo las paces subidas encima de la mesa.

No faltaron al live show de Cuerpos especiales los colaboradores habituales del programa: Alba Cordero, Dani Piqueras, Irene García, Bertus, Laura del Val y Javi Sández (Jota Music), que se marcó una espectacular sesión previa al comienzo del programa. Y, por supuesto, el Niño Paco, que empezó su sección en tono conciliador y dulce para terminar como un auténtico pandillero macarra.