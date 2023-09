Edurne recibió en 'Got Talent' un mensaje de su abuelo “desde el más allá” y Risto frenó a un cantante: “Eres un estafador”

Telecinco emitió este sábado la segunda gala de la nueva edición de Got Talent, que mantuvo un liderazgo a la baja en el prime time de la cadena. La nueva entrega de audiciones estuvo cargada de intensas emociones, con una sesión de espiritismo que emocionó a Edurne y con la gran actuación de un cantante que fue rechazado por Risto Mejide: “Eres un estafador”, le soltó.

Durante la velada, el programa recibió sobre el escenario a Incertum, un misterioso concursante que se preguntaba “dónde van los espíritus cuando abandonan su cuerpo”. Fue entonces cuando dejó a todos en shock al asegurar que un ser querido de un miembro del jurado se encontraba presente en el lugar en ese mismo momento para darle un mensaje “desde el más allá”.

Edurne rompe a llorar tras enfrentarse a la ouija

Incertum reclamó a Edurne para que fuese al escenario, donde se sometió junto al resto de jueces a una ouija. El enigmático participante pidió a la cantante que escribiese en un papel un mensaje que quisiese transmitir y al que nadie tuvo acceso durante la actuación.

Nada más comenzar la sesión de espiritismo, la mesa en la que estaban apoyados se alzó para después dejarse caer. En ese instante, Incertum pidió a Edurne que cogiese una pizarra que antes estaba en blanco en medio de la mesa. La madrileña rompió a llorar al ver las palabras que había ahora escritas en ella. “Y yo a ti. Alejandro”, leyó la artista, que había escrito en el primer papel a su fallecido abuelo que lo echaba de menos.

“Haber sentido que me contestaba me ha entristecido por no poder decírselo en persona, pero también me ha hecho muy feliz pensar era un mensaje que me mandaba mi abuelo”, acabó diciendo. “Prefiero ser ingenua porque ha sido un momento muy mágico”, dijo en su valoración.

Risto rechazó a un cantante: “Eres un estafador”

Más tarde, Got Talent vivió otro momento destacado con la actuación de Carlos Gali, cantante barcelonés de 23 años que se había decidido a probar suerte en el programa de Telecinco tras su paso en 2021 por La Voz. El joven trabaja como teleoperador pero asegura que su gran sueño es vivir de la música: “Lo especial que tiene mi voz es que llego y ofrezco algo diferente”, anticipó.

Gali se subió al escenario para interpretar una canción amor, un sentimiento, que tal y como expresó antes de actuar, “nunca he sentido”. El catalán impresionó a todos con su número musical, pero se llevó el rechazo de Risto Mejide: “Eres un estafador”, le dijo, negando creerse que nunca se había enamorado.

“Tienes una voz peculiar y eso has de cuidarlo. Creo que a veces descontrolabas un poquito en los agudos, pero da igual. Esto no es un concurso de canto, es un concurso de talento y evidentemente tienes talento”, le empezó elogiando. “Carlos, la próxima vez si vienes sin estafar te daré un sí, hoy es un no”, le espetó al concursante, que acabó pasando a la siguiente fase gracias al 'sí' del resto de jueces.