Emma García frenó a Enrique del Pozo en 'Fiesta' por un comentario de Terelu Campos sobre el programa

O no quieren o no pueden sellar la brecha que existe entre ellos. Pipi Estrada y Terelu Campos siguen alimentando su tormentosa relación desde los platós de televisión y las redes sociales. Este sábado, Fiesta mostró a sus espectadores un mensaje en el que la tertuliana arremete contra el tertuliano.

“¡Que nadie os engañe!”, escribió en Instagram la hermana de Carmen Borrego mientras Pipi opinaba en el citado magacín sobre el supuesto enfrentamiento que se dio entre Borrego y su hijo. “Esto que está diciendo este personaje, en ese programa, ¡es no decir ni una verdad! Primero, porque jamás ha tenido acceso a ninguna información familiar de nada. ¡Miente con toda su cara dura! Qué vergüenza y que no solo se incluya él”, comentó desde las redes sociales, aportando, además, una imagen del que fuera su expareja.

En cuanto se publicó el mensaje de Terelu, Pipi le respondió de inmediato para afearle que se hubiera referido en esos términos a Fiesta: “Aquí trabaja tu hija”, soltó mirando a cámara. En efecto, Alejandra Rubio es colaboradora de este programa.

Otro de los tertulianos, Enrique del Pozo, aplaudió la intervención de Pipi y acusó de “clasismo” a la hija de María Teresa Campos. “Se me desnuda Terelu cuando dice 'ese programa'. Esto lo ha dicho muchas veces. Son clasistas, guste o no guste. Decir 'ese programa' al programa del que come su hija es una falta de respeto a los que están detrás y a los que están delante [del las cámaras]”, expresó muy molesto.

La presentadora del magacín le echó el alto para dejar claro que esa apreciación suya no tiene por qué ser compartida por todo el equipo de Fiesta. “Depende de cómo lo entiendas. Yo sé por donde viene la parte que me toca, por lo que no me hace daño. Igual, a ti sí”, le sugirió Emma García.

Del Pozo criticó entonces que existen “instrumentos que siempre están justificando” a las Campos. “A veces, hay una línea informativa de amistad que se mezcla con lo personal, y no es justo que Pipi sea siempre el malo y el ridículo”, consideró. Dicho esto, García volvió a cuestionar las palabras de su compañero: “¿Por qué llamas instrumentos a los que no están de acuerdo contigo?”, le preguntó antes de dar por zanjado el tema: “Cada uno lo interpreta como quiere. Aquí tenemos la suerte de que cada uno piensa como quiere y nos respetamos todos”.