Emma García desvela qué programa no volvería a presentar: “Me aburrí, no me motivaba”

Emma García ha presentado más de una quincena de programas a lo largo de su extensa carrera televisiva, que comenzó en una pequeña cadena navarra a finales de la década de 1990. Ha trabajado en formatos de todo tipo y tiene bastante claro cuál de ellos no volvería a hacer.

Lo desveló este sábado en Fiesta. La periodista vasca estaba entrevistando a Javier Rigau, viudo de Gina Lollogrígida, cuando este se declaró fiel seguidor del programa El juego de tu vida, emitido por Telecinco entre 2008 y 2010.

“Yo no veo mucha televisión, pero ese programa no me lo perdía”, comentó el entrevistado, cuyas palabras hicieron reír a la presentadora de Mediaset. Han pasado unos cuantos años y a García le pareció oportuno dejar claro que no divirtió demasiado al grabar aquel programa en el que los concursantes podían ganar una buena cantidad de dinero si el polígrafo daba por buenas sus respuestas sobre temas de carácter personal.

“El juego de tu vida, el programa del que hablabas, es el único que no volvería a presentar”, soltó la vasca. “Me aburrí”, se justificó cuando sus compañeros, sorprendidos, le preguntaron por qué estaba tan desencantada con el formato que produjo Boomerang TV.

“Yo no sabía las respuestas, nunca quise saberlas, pero desarrollé tanta psicología con los concursantes que sabía si decían la verdad o mentían al ver cómo se movían y los gestos que hacían”, agregó. La cuestión es que se acabó sintiendo muy desmotivada: “Llegó un momento que ya iba un poquito de sobrada, ya no me motivaba”, concluyó para dar por finalizada esta anécdota que quiso compartir con la audiencia.

Antes de estar al frente de Fiesta, Emma Gacía presentó otros muchos formatos, la mayoría en Mediaset y la cadena vasca ETB. Entre ellos se encuentran A tu lado, Mujeres y hombres y viceversa, Abre los ojos... y mira, Materia reservada y Viva la vida.