'La España de Clemente', “la historia de un país” que “va a hacer que mucha gente entienda cómo era Javi”

Si el año pasado Movistar Plus+ trajo al FesTVal de Vitoria 2022 la presentación de su docuserie La Liga de los Hombres Extraordinarios, dedicado a los míticos presidentes de los clubes de fútbol de los noventa, en este 2023 ha tocado un Informe+ muy especial para rememorar La España de Clemente.

Con Rafael Alkorta y el 'Pitu' Abelardo hablando en primera persona y contando su experiencia, la periodista Mónica Marchante ha conducido un evento de presentación en el que el director del formato, Luis Fermoso, ha explicado por qué este reportaje es tan especial: “Arrancamos la decimoséptima temporada, y queríamos empezar con una historia diferente por potencia e importancia. Es la primera vez que nos atrevemos con un formato serie. Nunca habíamos hecho más de un capítulo, y aquí son tres”.

Fermoso ha explicado que en realidad este reportaje refleja mucho más que una selección española de fútbol concreta: “O eras de Clemente, o estabas contra él. Es el reflejo de una sociedad, de los medios, de un periodismo deportivo. Es la historia de un país”.

Marchante ha destacado lo que más le ha sorprendido de la producción: “Todos sus jugadores, 25 años después, han dicho que sí. Siguen siendo una piña”. Roberto Rodríguez, responsable del reportaje especial, ha explicado al respecto: “Es la primera vez que me pasa. Ha habido incluso llamadas al revés, para pedirnos participar. Todos querían aportar el cariño que tienen a esa época”.

Los tres capítulos se articulan en torno a tres hitos concretos: el primero la eliminación del Mundial 94 contra Italia con el codazo de Tassoti, el segundo la eliminación de la Eurocopa 96 y el enfrentamiento con la prensa, y el tercero la derrota contra Chipre que supuso el fin de la era Clemente en 1998.

El primero lleva necesariamente a la cicatriz por el codazo de Tassoti a Luis Enrique. Alkorta lo recuerda: “Todavía no nos hemos quitado de la cabeza ese partido. Cada vez que lo ponen lo veo, porque creo que era nuestro Mundial. Tengo la imagen grabada de Luis Enrique en el vestuario sangrando y llorando”. Abelardo lo vivió aún más de forma privada: “Yo era compañero de habitación de Luis, y me dio una noche tremenda por los dolores de la nariz rota. No dormimos”.

Pero también invoca el “no gol de Salinas”, del que habla Alkorta: “Muchos me dicen que yo soy 'el de la cola de vaca' de Romario. Y es verdad. Lo asumo, es parte de mi vida, es que no me molesta. La jugada la sigo viendo, y pensando qué zoquete era, o qué bueno era el otro. Con Salinas pasa lo mismo, pero quién le va a reprochar nada tras meter goles siempre y en todos los equipos”. Abelardo resume su unión con Clemente: “El dolor por no haber conseguido algo también era mucho por el míster. Éramos un grupo super fuerte, muy unido, y con el míster. Recuerdo que él también estaba muy fastidiado, y él se lo merecía”.

Al hablar del enfrentamiento con la prensa, Alkorta ha valorado que el segundo capítulo permite conocer más a Clemente: “A Javi le gustaba que la prensa estuviera con nosotros. El problema llega cuando en la prensa se atacan entre ellos. Y tú veías que te ponían a parir, y el tema se empezó a enrarecer porque había dos facciones de prensa y tenían líos. García era de Javi, aunque nos daba cuando nos tenía que dar, pero la otra facción nos daba pasase lo que pasase. Y eso te hacía ser más antipático. Para ellos también era muy incómodo”.

Abelardo ha reforzado esa idea: “Éramos el único equipo que convivíamos con la prensa. Y eso era un gesto increíble de él. El problema llegó cuando la prensa se dividió y empezó a pelearse”.

El tercero refleja el punto final a la era Clemente, tras perder contra Chipre. Ambos reconocen que no podía perderse contra una selección tan inferior, pero Abelardo resume el malestar de todos: “Después del partido todos nos olíamos un poco lo que podía pasar. Fue una pena, porque fueron 6 años que ahí están los resultados magníficos”.

Luis Fermoso ha alimentado que van “a tener el secreto chipriota de que ellos ganaran”, y explicado que viajaron a Chipre para entrevistar al seleccionador chipriota de entonces: “Desde entonces ese día es una fiesta nacional. Al día siguiente las portadas pedían su dimisión, e incluso la ministra de Deportes Esperanza Aguirre pidió su dimisión”.

25 años después, al pedirles que definan a Javier Clemente con una palabra, Alkorta no duda en llamarle “valiente”, mientras que Abelardo opta por “genio”, y se explica: “Yo fui su segundo entrenador en el Sporting, y lo conocí más cercano como persona. Y me ganó mucho más, también lo listo que es como entrenador. Yo recuerdo que al llegar no conocía a muchos jugadores, y a los dos-tres días se sabía ya todas las características de cada jugador. Era un genio”.

Alkorta ha finalizado con agradecimiento: “Me alegro mucho de que os hayáis acordado de esa época y de él. Sabemos que no ganamos nada, no hace falta que nos lo digáis, pero para nosotros fue una selección espectacular, y entablamos relaciones que aún hoy somos capaces de sentarnos, reírnos y comentar. Este documental va a hacer que mucha gente entienda cómo era Javi”.