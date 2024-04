'Fiesta' mostró a Jessica Bueno y Luitingo hablando de su relación actual tras 'GH VIP 8'

La nueva entrega de Fiesta de este domingo en Telecinco incluyó un “avance exclusivo” de Un cuento imperfecto, el videopodcast de mtmad protagonizado por Luitingo y Jessica Bueno.

La pareja, que se conoció en GH VIP 8, son los presentadores de este espacio online que ya cuenta con seis capítulos, con el que emitirán mañana, lunes 15 de abril. Además, cada semana cuentan con la presencia de otros rostros del universo Mediaset con los que hablan sobre el amor, su estado actual y comentan otras relaciones.

Por todo ello, Emma García adelantaba a los espectadores de lo que hablarían en su próximo episodio: “Jessica Bueno y Luitingo que vuelven a mitele para contarnos todo sobre esa relación y sus planes de futuro, ¿habrá boda próximamente?”.

Un tema que retomaba la modelo con los siguientes comentarios: “Yo decía que si me volvía a casar tenía que estar súper súper segura y si me caso para toda la vida tengo que encontrar a la persona correcta”. Palabras que el cantante escuchaba con atención. Y añadía: “Si es una relación en la que no voy a poder darle lo que él va a necesitar se va a terminar en cualquier momento”.

Seguidamente, aparecía Marta López Álamo para añadirse a la conversación: “Me enamoré de una persona que daba la casualidad que trabajaba en televisión y que me llevaba 40 años. Era la primera vez que estaba con una persona con tanta diferencia de edad”, dice refiriéndose a Kiko Matamoros.

De esta forma, Jessica y Luitingo demuestran que el amor que nació en la octava entrega de GH VIP continúa viento en popa, a pesar de los difíciles inicios en los que también se cruzó Pilar Llori.