Gerard Piqué dribló la esperada pregunta sobre Shakira de Joaquín: “No creo que sea necesario”

Gerard Piqué e Ibai Llanos fueron los protagonistas de la novena entrega de Joaquín, El Novato, donde Joaquín Sánchez pudo conocer más de lleno cómo es el trabajo que ambos invitados llevan a cabo en sus retransmisiones de Twitch. Sin embargo, más allá del interés por la nueva faceta conjunta del exfutbolista y empresario con el streamer, el interés del programa recaía en escuchar al primero hablar de su turbulento divorcio con Shakira.

Ahora bien, no hubo demasiado margen de maniobra por parte del programa de Proamagna, pues Piqué no pareció demasiado interesado o abierto a hablar al respecto de la cantante, que en los últimos meses ha lanzado mensajes nada velados a su exfamilia política a través de sus canciones.

“Todas las historias tienen dos versiones. ¿Por qué no conocemos la tuya todavía?”, le preguntó a las claras el presentador de Antena 3. Piqué respondió: “Porque no creo que sea necesario”.

“No vale la pena”, añadía el entrevistado. “Pero si algún día te lo piensas, me llamas, ¿vale?”, le dijo en tono cómplice Joaquín. “Pero ya no será El Novato, será El Veterano. ¿Te imaginas dentro de quince años haciendo El Veterano?”, agregó el catalán, poniéndole humor al asunto.

“Yo creo que ahora está tan feliz que no quiere entrar en polémicas, pero igual el día de mañana igual sí”, decía en un aparte el exjugador del Betis a su familia.

Eso sí, la nueva estrella de Antena 3 insistió en que su amigo está “rejuvenecido”. No en vano, Piqué sí afirmó tener más relaciones sexuales ahora.

“Me gusta provocar”

De lo que sí habló Piqué es de su actitud pública, especialmente en lo concerniente a su carrera deportiva, ya finalizada, como capitán del FC Barcelona: “Me gusta provocar”.

“¿Podríamos decir que te gusta la polémica?”, le preguntaba Joaquín. Él respondía que relaciona el fútbol con un show, y como tal se comportaba. Eso sí, abogaba por “una polémica bien llevada” “Hay gente que no sabe llevar la polémica. Una polémica verbal, sí, pero de ahí a pasar a la violencia... Quien no sabe controlarlo no lo entiendo”.