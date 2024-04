'La isla de las tentaciones 7' cerró con el descubrimiento de una infidelidad en directo y otras dos parejas juntas

Tras conocer que La isla de las tentaciones renovaba por una octava temporada en Telecinco, su séptima edición ponía fin con un último Debate al que asistieron David y María y Borja y Ana tras haber sido padres.

Si en la entrega pasada descubrimos que tres de las parejas seguían juntas y solo una había cortado todo contacto, en la de este miércoles, el reality mostró cómo aún continuaban otras dos, pero una de las anteriores pudo romper en directo.

“He dicho que este Debate iba a romper una relación” comentaba Sandra Barneda tras descubrir el “bombazo” prometido que sí afectó a dos de los protagonistas de la edición, que acabaron llorando y con consejos de Arantxa Coca.

El bombazo de la noche destroza a Gabriela y Álex

“Vamos a despedir la séptima temporada con un auténtico bombazo. Vamos a desvelar algo que afecta directamente a uno de nuestros protagonistas”, anunció la presentadora y pidió que Álex y Gabriela se sentaran junto a ella en el centro del plató. Allí les mostró unas conversaciones de él con otra chica.

“No pasó nada. Era una chica que me pidió una foto. Estaba por el bolo, me la encontré fuera fumando, hizo el vídeo y apareció en el VIP este. La acabamos llevando en mi coche al hotel para que se fuera con un amigo”, argumentó él mientras la tentadora le creía.

Sin embargo, siguieron mostrando conversaciones y audios con ella que dejaban claro que habían tenido algo. Por lo que Álex acababa derrumbándose y confesando lo que ocurrió: “Sí, he metido la pata. Le he sido infiel a Gabriela. Era cuando llevábamos dos o tres semanas”.

La joven salió llorando de plató y Barneda acudió a consolarla. Minutos después entraban juntas y la pareja se ponía a llorar. “Te he fallado, no tengo excusa ninguna. Pero te lo juro que te quiero de verdad y estoy arrepentido de esa mierda. Lo siento, te lo tenía que haber contado”.

Ella lamentó toda la situación porque venía de pasarlo mal con “un mentiroso con el que estuve años y me costó salir de la relación. Después no he vuelto a confiar en nadie más hasta que llegó Álex”.

Incluso conectó por videollamada la chica con la que él había sido infiel. Contó todo lo que ocurrió aquella noche y él volvió a lamentarlo. Los dos se abrazaron y se marcharon juntos, sin aclarar cuál sería su futuro.

María y David, juntos y sin creer las “mentiras” de Zaira

María era la primera en entrar a plató, con muchos nervios por “llevar mucho tiempo contenida, sin decir lo que pienso”. Definió como “difícil” su paso por la isla, “por un miedo que le adelantaba a los acontecimientos”.

La joven confesó que vivió la experiencia con “muchos miedos” y que no estaba “preparada mentalmente para entrar”. De hecho, explicó que “cuando salí de la isla necesité un tiempo para sanar”. Aún así, desveló que a día de hoy están y viven juntos: “Estoy muy enamorada”.

Entró David dando un beso en la boca a María: “Se me cae la baba con ella, es una princesa. Supe que no iba a caer con Zaira desde que me dijo que la capital de Francia era Italia”, aseguró. “Me tenté a muerte” dijo y añadió que si hubiera sido al revés “no sabía si estaría ahí sentado con ella”.

Ella se derrumbaba al recordar lo complejo que había sido estar con ella durante la emisión: “He llorado mucho, con ataques, rabia. Lo he pasado muy mal y él ha luchado por nosotros”, decía secándose las lágrimas. Mientras él confesaba que María era “la primera vez que se enamoraba en su vida, para mí es perfecta”.

Seguidamente recibieron a Zaira en plató, a la que ninguno de los dos saludó. Allí aprovechó para explicar lo que no había explicado aún: “En toda la experiencia, él en los puntos muertos se metía, se bajaba los pantalones y me hacía el helicóptero. Más de una vez y con algunas de testigo”. David aseguró que era mentira y que su infidelidad fue “la más coherente porque aún sigo con ella”.

Ana y Borja volvieron como padres primerizos

Los últimos en entrar a plató fueron Ana y Borja, ahora convertidos en padres. “Cómo me gusta acabar la noche con vosotros” decía Barneda tras la bomba de Gabriela y Álex.

“Luca está muy bien, muy guapo” decía la recién madre que contaba que nació el 24 de febrero. Preguntados por cómo se enteraron de que estaba embarazada, ella explicó que no había sido nada romántico.

“Estábamos mosqueados por una tontería y como yo tenía sospechas, me compré la prueba y me la hice. Se la dejé en la mesa para cuando llegara a casa. Al verla me llamó”, relató Ana y Borja se reía ante el recuerdo.

“Sois la prueba clara de que el amor puede con la tentación”, zanjó Barneda.