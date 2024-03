Israel lamenta la “presión” por su canción en Eurovisión 2024: “El mundo y la UER quieren que no hablemos”

Eurovisión 2024 sigue envuelto en polémica después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) confirmara la participación de Israel. La semana pasada, el organismo acabó aprobando la tercera canción propuesta por el país hebrero, Hurricane -la cual fue lanzada en el canal del certamen este mismo domingo- tras descartar las dos anteriores por las connotaciones políticas presentes en sus letras. Ahora, el equipo de Eden Golan, representante israelita, se ha pronunciado sobre cómo han tenido que lidiar para cumplir con las normas del festival y poder estar en el escenario del Mälmo Arena de Suecia el próximo mes de mayo.

Según el periódico británico The Times, un miembro de la candidatura de la cantante ha explicado cómo se han adaptado a las normas, intentando no dejar de contentar a los fans del país: “Hemos hecho todo lo posible para traer una canción neutral. Tenemos presión del público [israelí] para escribir algo que diga la verdad. Pero el mundo y la UER quieren que no hablemos”, se ha quejado esta voz anónima.

La citada fuente ha tirado de ironía para asegurar que se puede buscar connotaciones en todos los temas: “Lee la letra de Baby Shark, 'cazar, cazar, cazar', si quieres encontrar una relación con cualquier guerra, puedes encontrarla en cualquier canción”, ha expresado, lamentando el rechazo de la UER a las dos primeras canciones propuestas por Golan.

Además, añade que “es difícil producir música que no esté influenciada por las atrocidades”, aludiendo al ataque de Hamás del 7 de octubre, “donde amigos fueron masacrados, algunos en una rave y otros en sus casas”. Cabe recordar que el título de la canción original presentada este año por Israel, October Rain, incluía versos como: “Aquellos que escriben la historia, quédense conmigo... Horas y horas y flores; la vida no es juego para cobardes”.

Israel y su polémica participación en Eurovisión 2024

Israel estará en Eurovisión 2024. Así lo informaba hace una semana la televisión pública Kan, que precisa que la organización del festival terminó accediendo a este tema, después de examinar la letra de la composición, y de escucharla de voz de la cantante. Poco después de este comunicado desde Israel, la web de Eurovisión pasó a listar el tema entre el resto de candidaturas ya conocidas.

La decisión favorable a Israel se produjo in extremis: el plazo para aceptar canciones por parte de la UER finalizaba el pasado lunes 11 de marzo. Durante las últimas semanas, la tensión entre las partes se había incrementado después de que la UER rechazara las dos propuestas iniciales, October Rain y Dance Forever, por su contenido político, que incumplía las bases de participación.

La situación era difícilmente sostenible: la UER se había visto obligada a defender la decisión de mantener a Israel en la terna de países de esta 68ª edición, pese a encontrarse abierta la guerra en Gaza, que ha dejado más de 30.000 muertos. Nada que ver con lo ocurrido en 2022, cuando se expulsó a Rusia por la invasión a Ucrania.

Así es Eden Golan, representante de Israel

La cantante ruso-israelí nació en la ciudad Kfar Sava en 2003. Con tan solo 6 años, junto a sus padres se mudaron a Moscú para residir permanentemente debido al trabajo de su padre. No obstante, la joven volvió a Israel en 2022.

Con tan solo 12 años, Eden participó en la preselección rusa para Eurovisión Junior 2015. Allí finalizó en un quinto puesto al recibir un total de 22 puntos. Tres años más tarde, la artista llegó a ser una de las finalistas de la quinta temporada del programa The Voice Kids, en representación del equipo de Pelageya. En su regreso a Israel, en 2023, Golan participó en la final de I Can See Your Voice Israel y fue eliminada en la primera ronda. Ahora, cogerá el testigo de Noa Kirel como representante del país hebreo en Eurovisión 2024.