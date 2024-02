Jordi González felicita a Chenoa desde TVE por 'OT 2023': “Si no me ves, que te lo expliquen”

D Corazón recopiló este sábado los últimos éxitos profesionales de Chenoa, cuya carrera televisiva se ha consolidado este año gracias a Operación Triunfo, el programa que la hizo famosa hace dos décadas. Pero esta vez no ha pisado el escenario como cantante sino como presentadora. Ella ha sido la encargada de conducir las galas de esta nueva edición que, además, se ha emitido por primera vez en una plataforma de streaming, en Amazon Prime Video.

TVE, que hace unos años decidió no seguir apostando por OT, recordó ayer la trayectoria de la artista, y el presentador de D Corazón, Jordi González, paró el programa para lanzar un afectuoso mensaje a la celebrity.

“Chenoa, te digo una cosa. Tanto si me ves, como si no me ves. Si no me ves, que te lo expliquen”, empezó diciendo. “Has estado sensacional en tu trabajo en televisión. Lo que hiciste el otro día en la gala final de esta magnífica idea de Operación Triunfo ha sido de chapeau”, exclamó el catalán. “Muy bien. Muy pero que muy bien, ¡caramba! Ya está, ya me he deshecho en elogios”.

Chenoa ha recibido muy buenas críticas como presentadora de OT 2023 y se muestra dispuesta a “pulir” ese trabajo que ha llevado a cabo frente a las cámaras en un programa que es especialmente importante para ella.

Operación Triunfo terminó el 19 de febrero y ha sido renovado por Amazon Prime Video.