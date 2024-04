Ábalos regresa a 'Todo es mentira' 41 días después de anunciar su última entrevista en TV

José Luis Ábalos reapareció este miércoles en Todo es mentira 41 días después de conceder su última entrevista a este programa.

El exministro socialista fue colaborador de dicho formato desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2024, cuando cesó su participación tras estallar el caso Koldo. Su gestión al frente de la cartera de Transportes quedó en entredicho por la presunta corrupción de uno de sus asesores en la compra de mascarillas durante la pandemia.

El 29 de febrero concedió a Todo es mentira su última entrevista televisada. “Aquí se acaba”, le dijo a Risto Mejide, presentador del programa. “No voy a ir a más platós. Tengo esta deferencia [contigo] porque me has presentado como colaborador y te lo debo, pero no puedo sufrir este desgaste. Parece que estoy protagonizando un serial de Netflix”, añadió para justificar su retiro mediático.

Poco más de un mes después, el diputado, que pertenece al Grupo Mixto desde que fue expulsado por el PSOE, ha vuelto a Todo es mentira para comentar los principales titulares de la actualidad y, entre ellos, algunas cuestiones relacionadas con la trama de corrupción en la que estaría implicado su asesor.