'La Plaza' se despidió en TVE sin mencionar su fulminante retirada: “Nos vemos pronto”

La Plaza comenzó y concluyó su emisión de este viernes como si fuera un día más. Pero no, este 6 de octubre no era un día cualquiera para el programa de La 1. Pocas horas antes de que Jordi González saludara a los espectadores, se había confirmado la cancelación del recién estrenado magacín. No ha tenido la acogida esperada, ni mucho menos.

El presentador dio paso a los primeros temas de actualidad y los puso a disposición de sus colaboradoras, siempre mujeres. En este caso, en esta última entrega, acudieron al plató del programa Terelu Campos, Mabel Lozano, Cristina Fernández y Marta Robles.

Durante una hora se habló del primer acto militar público de la princesa Leonor, del peligro que suponen los patinetes en muchas ciudades, de calzoncillos rotos –que se han puesto de moda–, del problema de la vivienda –inaccesible para los jóvenes– y de otras cuestiones menores que se comentaron en los minutos finales del magacín.

Fue así, con la canción Love is in the air, como se llegó al momento de la despedida. Pero no hubo celebración alguna, triste o alegre, para cerrar esta etapa del programa, que no se clausura para siempre ya que será modificado y reubicado más adelante en alguna franja del fin de semana.

“Termina la semana y termina La Plaza. Ha sido un placer, muchas gracias. Nos vemos pronto”, dijo González para dar por finalizada la emisión. Se pasó entonces a un plano general del plató y, gracias a ello, se pudo ver más emoción de la habitual entre las colaboradoras y el presentador, compartiendo abrazos y besos como si ya no fueran a coincidir más en aquel decorado.

A partir del lunes 9 de octubre, La Plaza será sustituido por el programa al que sustituyó. El comodín de La 1 vuelve a la parrilla de TVE con nuevas entregas que se irán emitiendo día a día hasta que se reorganicen las tardes de la cadena pública.

Mientras tanto, La Plaza pasará por el taller y recibirá algunos retoques para más adelante reestrenarse en alguna parte del fin de semana.

El magacín se ha despedido mucho antes de lo previsto. De las 70 entregas contratadas sólo se han emitido ocho. Pero su situación era crítica desde que llegó a la pequeña pantalla el pasado 27 de septiembre: apenas había reclutado al 6.6% de la audiencia, un dato insostenible para La 1 (9.8%).