'Espejo Público' entrevista a su peluquera, que también trabajó en 'La sociedad de la nieve': “Orgullosos”

El cine español se llevó este martes 23 de enero una grata sorpresa al conocerse las nominaciones de los Premios Óscar: La sociedad de la nieve, la película sobre la tragedia de los Andes dirigida por Juan Antonio Bayona, aspira a convertirse en la mejor ficción de habla no inglesa.

Pero hay más: la cinta de Netflix podría conseguir otra estatuilla en el apartado de maquillaje y peluquería. Y resulta que Marta Rodríguez, una de las personas que integró este departamento, trabaja en Espejo Público, así que Susanna Griso lo ha tenido bastante fácil para entrevistarla.

Este miércoles, la presentadora del magacín salió del plató y se desplazó hasta la sala por la que pasan todos aquellos que necesitan algún retoque estético. Allí le esperaba Rodríguez, que compartió con la audiencia cuál había sido su labor en la película de Bayona.

Su trabajo se limitó al rodaje del accidente del avión. Si bien algunas escenas de nieve se filmaron en Sierra Nevada (Granada), el impacto de la aeronave se grabó en unos estudios que Netflix tiene en Madrid.

Ese angustioso momento requirió un esfuerzo adicional por parte del departamento de maquillaje y peluquería, pues el aspecto físico de los 45 pasajeros cambió por completo cuando el aparato chocó contra la montaña y se precipitó hacia la nieve. Para retratar el horror de esos instantes había que emplear buenos efectos audiovisuales y sacar adelante un buen trabajo de caracterización.

Por si fuera poco, añadió Rodríguez, los 45 actores contaban con dobles que actuaron en su lugar en las escenas más arriesgadas.

Rodríguez reconoció también la “impresionante” labor de documentación que habían llevado a cabo las hermanas Belén y Ana López-Puigcerver, responsables del departamento de peluquería y maquillaje, para que los personajes se parecieran a los verdaderos protagonistas de la historia.

Y por si fuera poco, el rodaje sufrió un parón porque parte del equipo se contagió de coronavirus, y al retomar las grabaciones hubo que retocar el aspecto de los actores porque les había crecido el pelo mientras duró la pausa.

El talento de este equipo ya ha sido reconocido con la propia nominación de los Óscar, recibida con alegría entre quienes la esperaban: “Teníamos un enlace para ver las nominaciones en directo en YouTube, pero a mí se me pasó. A los cinco minutos me empezó a sonar muchísimo el móvil y supe que nos habían nominado. Me puse a llorar como una tonta”, contó ante la presentadora del magacín, que se sintió “orgullosa” de tener a “Martita en este equipo”.