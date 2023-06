'Mask Singer 3' indignó por partida doble a los investigadores al desenmascarar a Bebé y a Hada

La semifinal de Mask Singer 3 acabó con casi todos los investigadores enfadados por distintos motivos. Javier Calvo mostró su indignación al descubrir la identidad de Bebé porque le había mentido, días atrás.

También Ana Obregón protagonizó una rabieta contra Javier Ambrossi al escuchar que se sumaba a la teoría de ella en cuanto a la identidad de Hada. “Siempre me copias” decía, en lo que acabó siendo un acierto de los dos y otro empate en sus marcadores.

Por su lado, las máscaras que se salvaron en esta entrega y que se convirtieron en finalistas de forma automática fueron: Caballito de mar, Gallo, Ratita y Gorila.

Se cumplieron las teorías de Bebé y el máster de Ana Obregón

Entre las máscaras que participaron en la semifinal, una de las que más perdidos llevaban a los investigadores era la de Bebé. Tal vez por ello se convirtió en la primera que el público pidió que desvelara su identidad.

Había llegado con nuevas pistas como que le había “salido un diente. A ver si ya pronto puedo dejar las papillas. No paro de crecer. A este paso me fichan en un equipo de baloncesto”. Y se subió al escenario para interpretar el famoso 'Baby one more time' de Britney Spears, con el que Naranjo aseguraba que “no era cantante”.

Y, tras varias semanas en las que los jueces y gran parte de las redes apostaban porque debajo del disfraz se encontraba Dulceida, en esta ocasión cambiaron porque los Javis aseguraron que ella les había “mirado a los ojos” para prometerles que no era Bebé. Por lo que Ambrossi apostó por Laura Escanes, mientras Obregón lo hacía por Verdeliss para después volver a Judit Mascó, Naranjo señaló a Chabeli Iglesias y Calvo a María José Campanario.

Finalmente, Arturo Valls le espetó la sentencia: “¡La máscara que tiene que enseñar su carita delante de toda España es Bebé!”. Y al quitarse la máscara dejó anonadados a los Javis: ¡era Dulceida!

Los cineastas se quedaban a cuadros: “Espero que te haya valido la pena porque te has quedado sin dos amigos”, bromeaba Ambrossi, mientras ella reía: “Me llevo la experiencia y me he sorprendido con mi forma de cantar”.

Minutos más tarde, era Hada la que debía desvelar su identidad. Había vuelto con su magia al escenario para ponerlo patas arriba al versionar el 'Good for u', que confirmó a Naranjo que “¡es cantante!”.

Las nuevas pistas que dejó fueron: “La presencia de las hadas nunca deja indiferente a nadie. Soy muy dulce y cariñosa pero también tengo mucho carácter. Quien me busca me encuentra”. Pistas habladas que hicieron replantear su apuesta a Ambrossi que se sumó a la intuición de Ana Obregón de que se trataba de Alaska. Algo que indignó a la presentadora: “Siempre me copias”, reiteró indignada. Calvo se decantó por Agatha Ruiz de la Prada y Naranjo optó por Almudena Cid.

Y tras escuchar las apuestas, la participante se quitó la máscara de Hada para confirmar que Obregón y Ambrossi tenían razón: ¡Alaska!. La cantante pidió explicaciones por haberle acertado y ellos se las dieron: “He visto toda tu vida, tu forma de hablar, tengo un máster de ti”, decía Ana Obregón.

Por lo que los marcadores de los investigadores dejaron un doble empate: a cinco puntos entre Obregón y Ambrossi y a tres los de Naranjo y Calvo.