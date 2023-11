Mayra Gómez Kemp sentencia el 'Un, dos, tres' de TheGrefg: “Así no se puede volver, no había un guion coherente”

Mayra Gómez Kemp se ha pronunciado en unos términos muy duros en contra de la vuelta del Un, dos, tres a través del Twitch de The Grefg. El pasado 19 de octubre, la plataforma acogía el regreso del mítico formato de TVE con el streamer como presentador y con Alejandro Ibáñez, hijo de Chicho Ibáñez Serrador como director. El evento, con un gran despliegue y muchos desajustes, no terminó de convencer a la audiencia.

Tampoco ha gustado a la que fuese su presentadora más emblemática, Mayra Gómez Kemp, quien ha criticado la forma en la que se ha efectuado la recuperación del histórico concurso. Ella misma fue testigo directo del acto, aunque no tuvo mayor protagonismo que una breve entrevista con Xavier Deltell en la alfombra roja, por la que desfiló acompañada de Fedra Lorente. Lydia Bosch o Miriam Díaz-Aroca [que en una entrevista con verTele reveló que ella también había intentado comprar los derechos del Un, dos, tres] fueron otros de los populares rostros del programa que fueron invitados al especial.

Las tres últimas fueron vistas durante el concurso sentadas en las gradas del público, sin apenas participación, pero Mayra Gómez Kemp, una vez arrancó la gala, no volvió a aparecer ante las cámaras. ¿El motivo? Abandonó el recinto, defraudada con lo que allí se había encontrado, “una situación que no esperaba”.

Mayra, “decepcionada” con el 'Un, dos, tres' de Twitch

Según la televisiva, el trato que recibió tras ser invitada al evento por Alejandro Ibañez dejó mucho que desear: “Me dejaron en un rincón pasando frío, pedí un café caliente y me lo trajeron también frío, nadie me dijo lo que tenía que hacer”, ha declarado a La Razón.

“No tenían nada previsto. Y decidí marcharme. Me dio mucha pena, porque tú sabes perfectamente el enorme cariño que le tengo al programa. Pero, muy mal todo, una mala experiencia”, lamenta la comunicadora, que solo valoró positivamente su reencuentro con algunos compañeros como las hermanas Hurtado.

“Pero así no se puede volver, no había un guion coherente, estuve allí tres horas y nadie me indicó mi cometido. Me extrañaría que se graben más entregas”, prosigue Mayra, que cree que “se notó la ausencia de Chicho Ibáñez Serrador”. “Su sombra es muy alargada. Él no dejaba que ni un solo detalle se le fuera de las manos. Era demasiado perfeccionista. El otro día me sentí muy decepcionada”, concluye.