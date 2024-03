Pelayo Díaz denuncia una agresión homófoba en Madrid: “No voy a dejar que esta persona quede impune”

Pelayo Díaz denuncia haber sufrido una agresión homófoba por parte de un taxista madrileño cuando regresaba de la Fashion Week de París. La situación se torció, dice, cuando su novio lo llamó por teléfono. En ese momento, el taxista empezó a mirarlo “por el retrovisor” y supuestamente le llamó “maricón de mierda”.

En declaraciones al programa Socialité, Pelayo asegura que el conductor buscó una excusa para complicarle el viaje: “Tendrás dinero, ¿no? Porque no se puede pagar con tarjeta”. Pero no, el asturiano no llevaba dinero en efectivo. “¿Qué crees, que te voy a llevar gratis, maricón de mierda?”, dice que le preguntó. Es entonces cuando el tertuliano de D Corazón se empezó a “poner nervioso”.

La situación empeoró cuando Pelayo salió del taxi y sacó su maleta. En ese momento, cuenta, una señora devolvió el equipaje al lugar en el que estaba. Y fue ahí cuando el taxista lo cogió “del cuello” y lo tiró “al suelo”, según el denunciante.

Por suerte, Pelayo cuenta con testigos de lo ocurrido y alguien que salió defenderle: “Cuando me estaba levantando la mano y llamándome maricón, apareció una chica”.

Esta persona lo llevó a su casa porque él “estaba con una crisis de ansiedad total”. “Pensaba que si algún día sufría un ataque homófobo de esta manera, reaccionaría de otra manera, pero en realidad te quedas congelado, no sabes cómo reaccionar”, relata al magacín de Telecinco.

Pelayo asegura que ha interpuesto una denuncia: “Voy a ir hasta el final y no voy a dejar que esta persona quede impune”. Además, señala otro detalle importante: el taxista sí tenía datáfono para cobrarle con la tarjeta.