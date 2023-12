Rifirrafe entre Gonzalo Miró y Mariló Montero en 'Espejo Público': “Todas las mañanas acabamos hablando de ETA”

Espejo Público vivió el martes un enganchón entre Gonzalo Miró y Mariló Montero a raíz de la presentación del nuevo libro de Pedro Sánchez. Para la tertuliana, en el acto promocional de Tierra firme “ni se presentó ni se habló del libro”, sino que fue “un acto político” en el que “una vez más, se refrendaron las obras políticas” del presidente, “que son las perfectas y las que necesita España”, como las definió con ironía.

Para entonces, Mariló ya había comparado al líder del PSOE con el líder dictatorial de Corea del Norte: “”Me recordó mucho a Kim Jong-un cuando estaba llorando delante de la Confederación de Madres pidiendo que tuvieran hijos“. Sus compañeros del magacín de Antena 3 le afearon que había ido ”muy lejos“ con sus palabras, pero la colaboradora se reafirmó en ellas: ”El comportamiento es amar al líder, y el líder da unos discursos que tú compras como una secta. Y en vez de llorar porque no tienen niños, aquí ellos sonríen porque tienen que reír las gracias del presidente“.

“Me parece que fue el exceso de hacerte el baño que necesitas para seguir generando tu vanidad y, sobre todo, que los demás estén rindiéndole pleitesía perdiendo sus personalidades y dignidades”, añadió Mariló antes de que Susanna Griso señalara un cambio en la estrategia de comunicación de Sánchez, que, a su juicio, ahora pasa por ir a medios de comunicación “menos afines” y “más hostiles” con él. “O sea, a casi todos”, respondió Gonzalo Miró, que no encontró aquí la complicidad de la presentadora: “Bueno, no coincido en esa apreciación”.

“Todas las mañanas que coincidimos hablamos de ETA”

Al margen de esto último, Miró defendió que el acto de promoción no fue más que eso, “un acto de promoción en el que el presidente se sintió muy arropado por los suyos. Me parece completamente normal”. “¿Te parece normal que se emitiese en streaming por la web de la Moncloa?”, le preguntó Griso. “Sinceramente creo que no tiene ninguna importancia”, contestó el colaborador.

Poco después, Mariló Montero acusó a Sánchez de ir por ahí “pactando con delincuentes” y defendiendo “un discurso falso para hacer creer que la mentira es verdadera”. “Bueno, entenderás que haya gente que le preocupe más un pacto con Abascal que con Puigdemont”, comentó entonces Gonzalo Miró. “Me preocupa que se pacte con delincuentes y con gente que ha estado en ETA”, añadió Mariló para desesperación de su compañero: "Madre mía, no descansamos con ETA (...) Todas las mañanas que coincidimos acabamos hablando de ETA". “¿Con quién está asociado Pedro Sánchez?”. “Con Bildu”. “¿Y qué es Bildu?”. “Un partido constitucional”. “¿Y qué es Otegui?”, fue el intercambio que mantuvieron a continuación.

"A ti te parece mal los pactos de Bildu, pero a mí me parecen bien, y a mucha gente también", manifestó Miró acto seguido, a lo que Mariló reaccionó diciendo que “Otegui igual estaba dentro de la directiva que mandó matar a Santiago Abascal” y que “a ETA no podemos olvidarla”. “Si hablamos de pactos y de dignidad estamos hablando de que Pedro Sánchez está asociado con delincuentes que han dado un golpe de Estado y con gente que ha pertenecido a la banda terrorista ETA. Y esto lo podrán olvidar los adolescentes están adoctrinados para olvidar y que no se sepa esa historia, pero Gonzalo, no la puedes olvidar”, afirmó Montero.

"¿Y qué te parece cuando el PP pacta con Bildu?", le preguntó entonces Gonzalo Miró, a lo que la tertuliana dijo que las políticas que pactan no son de “independencia y ruptura del país”. De hecho, dio la razón a Miró cuando este dijo que “pactar con Bildu la subida del SMI me parece bien”. De ahí que el tertuliano llegara a la siguiente conclusión respecto a Mariló: “A ti lo que te preocupa es lo que se pacta y con quién se pacta”. Finalmente, Susanna Griso optó por zanjar este rifirrafe y pasar a otro tema: “Vamos a dejar el Gobierno, sus pactos y sus alianzas”.