Risto Mejide vuelve a 'Todo es mentira' y habla de “hipocresía” en el caso Rubiales: “No me apunto al linchamiento”

Risto Mejide regresó este lunes 4 a Todo es mentira después de seis semanas alejado de las pantallas. El presentador se reincorporaba al programa de las tardes, que comenzaba su quinta temporada en Cuatro, mojándose en temas que, decía, había visto como “ciudadano”. El tema central, no podía ser de otro modo, ha sido el caso Rubiales, en torno al beso a la fuerza que dio el expresidente de la RFEF a Jenni Hermoso durante la celebración del Mundial de fútbol femenino.

“Me enseñó el vídeo y sentí lo mismo que muchos de vosotros, estupor”, aseguraba el presentador, que recuerda que entrevistó en el pasado al máximo directivo del fútbol español. “Creía yo que era consciente de a quién representaba. Lo primero que me surgió fue '¿Pero cómo se le ocurre hacer eso?'”.

Define los polémicos gestos de Rubiales al festejar el triunfo español como “cagadas a nivel monumental, por lo que representaba ese señor en ese momento”. “¿Os imagináis que la reina Letizia se hubiera cogido los pechos, agarrándolos, en ese momento de euforia?”, se preguntaba, antes de advertir: “Perdonadme si no me apunto al linchamiento público”.

“Yo creo que lo que este señor tendría que haber hecho es dimitir. Me caiga mejor o peor, eso conlleva directamente, si uno tiene un poco de dignidad, la dimisión inmediata. Lo que más me sorprende es que luego saliese y dijese hasta cinco veces que no iba a dimitir”, prosigue, delatando la “soberbia” por la que, considera, se ha producido todo el movimiento social y de administraciones contra él.

“Deberíamos apuntar más alto”

“Puedes tener millones en Suiza, una amante en Londres, puedes disparar elefantes e incluso a un hermano, y todo se te perdona si dices: 'Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir'. En este país, somos así de estupendos y de cachondos, pero si sales diciendo que no vas a dimitir, es cuando la gente dice que ahora te vas a enterar”, añadió, en evidente comparación con el rey emérito, Juan Carlos I.

Antes de terminar, aseguró que no pretendía a valorar las consecuencias de nivel legal a las que podría enfrentarse Rubiales. Sin embargo, sugirió: “Deberíamos apuntar más alto, y por eso no me sumo al linchamiento de Rubiales”.

“La gente que ha puesto a Rubiales ahí, que incluso ha desestimado demandas contra Rubiales, que ha permitido ciertas cosas que se realizaban en la Federación, ahora se apunta al linchamiento y se rasga las vestiduras. Estoy en contra del machismo y de estas actitudes machistas, que son condenables hasta el punto de que la dimisión, pero también estoy en contra de la hipocresía”. Acto seguido, lanzaba un mensaje a los políticos: “No se apunten porque también los estamos mirando a ustedes”.

Durante su debate con Verónica Fumanal y Javier Ricote, Mejide también aprovechó para cuestionar que se pidiese la dimisión de Luis de la Fuente, seleccionador nacional, por sus aplausos en la mencionada asamblea de la RFEF. “¿Dónde está el límite de la sanción? A ese señor, por aplaudir, ¿debemos sancionarlo también?”, se preguntaba, cuando la tertuliana afeaba la falta de valor de muchos profesionales del sector deportivo.