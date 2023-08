La Fiscalía abre una investigación a Rubiales por posible agresión sexual a Jenni Hermoso

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado abrir diligencias contra Luis Rubiales por un posible delito de agresión sexual por el beso no consentido a Jennifer Hermoso tras el triunfo de la selección española femenina en el mundial de Australia.

El Ministerio Público ha acordado dirigirse a la futbolista con el fin de hacerle ofrecimiento de acciones, dándole la posibilidad de que, en un plazo de 15 días, se ponga en contacto con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, “a fin de informarle de sus derechos como víctima de un presunto delito de agresión sexual”, según recoge el decreto por el que se abre las diligencias de investigación.

La Fiscalía recuerda que el artículo 191 del Código Penal establece que proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual “será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia”.

En este caso, no consta que la futbolista haya presentado una denuncia, pero sí dejó claro en un comunicado que el beso no fue consentido y que no había sido de su agrado. “Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente, no fui respetada”, afirmó la jugadora.

Son declaraciones que la Fiscalía considera “inequívocas”, por lo que es preciso determinar la trascendencia jurídica de las mismas. Es este hecho lo que ha determinado la apertura de diligencias preprocesales que suponen, no obstante, el inicio del procedimiento.