Sandra Valero termina “satisfecha” su primer ensayo en Eurovisión Junior 2023, donde actuará en primera posición

Sandra Valero ha realizado su primer ensayo en el escenario de Eurovisión Junior 2023. Ha sido pasadas las 12:40 horas cuando la representante española en el certamen tomaba posiciones en el Palais Nikaïa de Niza, durante la segunda jornada de ensayos del festival.

Muy tranquila durante todo el proceso, se ha mostrado muy satisfecha con su desempeño. “El último pase ha sido el mejor. Me he sentido muy a gusto y estoy satisfecha de ver que el trabajo está y que soy casi mi mejor versión en el escenario”, declaraba satisfecha.

Las sensaciones en la delegación española han sido igualmente positivas: “Estamos contentos con el primer ensayo. Hay que hacer algunos cambios como es lógico, pero en general el feeling es muy bueno. El contenido de las pantallas también está genial y estamos satisfechos”.

La puesta en escena, inspirada en mujeres pioneras

La letra de Loviu es el hilo conductor de la actuación. La escenografía está pensada como si fuese un musical, con un inicio, un nudo y un desenlace. Valero es un personaje inspirado en mujeres pioneras y referentes de la historia, con referencias a Matilda, la protagonista de la novela infantil de Roald Dahl, con sus superpoderes, o a Ellie, de la película Up, en la puesta en escena. “Empezamos la actuación en la habitación de Sandra y hasta el final utilizamos su imaginación para poder contar la historia”, ha explicado Javier Pageo, director artístico de España.

En el escenario predomina una gran estructura de maletas que simulan un avión y sus alas. Los visuales que se muestran en las pantallas también cobran gran importancia. Según Pageo, “los utilizamos como si fuese el telón de un teatro”. “Cuando se desvanecen los fondos, cambiamos de escenarios. Gracias a esto, durante toda la actuación están pasando cosas en lugares distintos”, explica. Las imágenes nos llevan a visitar ciudades europeas y sus monumentos más emblemáticos, así como otros lugares del mundo como la Estatua de la Libertad, el Taj Mahal o el Cristo Redentor.

El vestuario va muy de la mano de esta puesta en escena y de la propia idea de los viajes en torno a la que gira Loviu. Valero lleva un traje de superheroína viajera que quiere conocer otros países, idiomas y culturas. Según Raúl Amor, estilista y figurinista de RTVE encargado de vestir a los artistas españoles en Eurovisión, “el look de Sandra está inspirado en Amelia Earhart, la primera mujer piloto en cruzar el océano Atlántico”. Los bailarines, vestidos con los monos de mecánicos de aviación, “completan el equipo de Sandra para que el avión de Loviu pueda despegar”, ha añadido Amor. Además, en sus trajes llevan impresos sellos de pasaportes de los lugares por los que han viajado.

El look de Sandra Valero está inspirado en Amelia Earhart, pionera de la aviación y primera mujer piloto en cruzar el Océano Atlántico 🛫



Nuestra representante en #EurovisiónJunior2023 rinde homenaje a todas las aventureras.



Te contamos más: https://t.co/mg10cAzkem pic.twitter.com/vGrL1AmcOB — Eurovisión RTVE (@eurovision_tve) 22 de noviembre de 2023

La voz y el baile, a buen nivel

Albert Cornelles, coreógrafo, está contento con los primeros pases: “Con cada pase era evidente que iban ganando en el escenario. Al tener una estructura nueva de la escenografía, se notaba que al principio iban con más cautela pero el cambio en el tercer pase ha sido brutal. Mañana en el ensayo en el hotel haremos pequeños cambios para que cuadre con la realización. Están muy seguros y muy disfrutones, como pide esta canción”. La coreografía, ha explicado, va in crescendo durante toda la actuación. Al principio, es más tranquila, con Sandra sola en su habitación, y a medida que empieza a viajar se van incorporando poco a poco los bailarines. “La idea es que al final acaben juntos los cinco, como un grupo de amigos que interactúan con el público y se divierten, invitando a todo el mundo a su fiesta”.

El cuerpo de baile, formado por Juandi, Evelyn, Marcos y Elia, ha terminado el ensayo “con mucho calor” pero derrochando felicidad. “Hemos mirado todo el rato a la cámara, sonriendo… echamos de menos al público así que estamos deseando hacerlo el domingo con el estadio lleno de gente”, han dicho.

A nivel vocal, Sandra Valero también ha realizado un buen ensayo, ha asegurado Verónica Ferreiro, coach vocal de España en Eurovisión Junior 2023:“Sandra es una niña muy segura cantando. Al principio estaba más rígida porque el sonido es nuevo, la acústica del espacio es nueva, y estaba conociendo el escenario y visualizando el espacio. Hemos hablado entre ensayos para soltar un poco y que la adrenalina no la tense de más. El segundo y el tercero ya ha estado mucho más equilibrada de energía y de voz y más familiarizada con todos los elementos”.

Actuará en la primera posición

El jueves, Valero y los bailarines volverán a ensayar en el hotel para pulir detalles vocales y de coreografía. Por la tarde ensayarán el número de apertura de la gala, el desfile de banderas y la canción común con el resto de países. El próximo ensayo sobre el escenario tendrá lugar el viernes 24 de noviembre a las 11:00 horas. Será momento para ajustar la puesta en escena de España.

Así, todo quedará dispuesto para la gala final del domingo 26 de noviembre, en la que la representante de España actuará en primera posición. “Nunca me hubiese imaginado salir primera pero no me pone nada nerviosa”, asegura la joven intérprete.

El representante de Francia en Eurovisión Junior 2022, Lissandro, fue la mano inocente encargada de marcar el orden de actuación: Zoé Clauzure (Francia) actuará en duodécima posición, y Sep y Jazmijn (Países Bajos) cerrarán la gala. “El uno me parece un buen número porque, como dice la canción de Chanel, SloMo: 'yo siempre primera, nunca secondary'”, ha bromeado la española.