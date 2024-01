'TardeAR' corta una entrevista por un tenso encontronazo en directo: “No me cuentes películas”

Los últimos minutos de TardeAR estuvieron marcados este viernes por una entrevista totalmente surrealista. El magacín de Telecinco contactó con Daniel Barbosa, el hombre que supuestamente alquila un local comercial en Arrecife (Lanzarote) para que los turistas pasen la noche en tiendas de campaña. El alcalde asegura que ese local no tiene licencia para la actividad que se está llevando a cabo en su interior.

Tras exponer el caso, el presentador de TardeAR, Frank Blanco, dio paso al promotor de este “negocio”, que empezó la entrevista quejándose por las críticas que ya le habían dedicado los tertulianos. “Esto yo lo llamaría 'morro al por mayor'”, le espetó Bibiana Fernández.

Al invitado no le gustaron estas palabras y así se lo hizo saber al equipo del programa con una frase que dejó descolocados a todos los presentes: “Os tengo que dar una noticia de última hora: el rey Felipe VI se ha divorciado”.

Barbosa quería dar a entender que si los tertulianos habían podido hacer “conjeturas” sobre su negocio, él también podía “inventarse una noticia”. Pero el presentador le paró los pies rápidamente: “Si has conectado para trolear el programa, lo tenemos tan fácil como cortar la conexión. A mí el tema de Felipe VI no me interesa. Yo lo que te quiero preguntar es por la legalidad de tu negocio”, le aclaró.

“Ya no me interesa”

El entrevistado siguió quejándose por los comentarios previos, así que Blanco le pidió que se centrara en el tema y aprovechara para dar su versión: “Te damos la palabra para que lo aclares”, le recordó, tras lo cual, ante la insistencia del canario, tuvo que lanzarle una advertencia: “El turno de palabra aquí lo reparto yo. Precisamente, por si hay algo que nos inventamos o que no se ajusta a la realidad, te damos voz. Podríamos no conectar contigo y que cada uno dijera lo que le parezca. Te doy la oportunidad, sin que me saques otros temas, de que me digas tu versión. ¿Este negocio es legal, sí o no?”, reiteró el conductor de TardeAR.

Sin embargo, Barbosa no quería pasar por alto que en el plató se hubieran hecho algunas “conjeturas sin saber de lo que trata” su negocio. A Blanco se le estaba acabando la paciencia pero incluso así le explicó cómo se trabaja en su programa: “Si se puede se contrastan todas las versiones. El alcalde nos ha dicho que no es legal y ahora queremos saber tu versión. Por última vez te lo digo: ¿nos la quieres dar? Dámela, pero no me cuentes películas”.

Corría el tiempo y Barbosa seguía aferrado a su queja inicial, y cuando pasó a explicar que “nunca” ha sido un “alojamiento turístico” y que no está “alquilando habitaciones”, el tiempo de la entrevista se agotó: “No me estás contestando a nada de lo que te pregunto y, como decimos muchas veces, el tiempo es oro en televisión. Los minutos que teníamos para que nos contases tu versión se han agotado. No me interesa ya”, concluyó el periodista.