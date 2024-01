“Me han ofrecido todo lo que quisiera”: Sofía Cristo desvela ofertas para sentarse en un plató, y anuncia querellas

Sofía Cristo sorprendió este jueves a los espectadores de Espejo Público al desvelar el estado actual de Bárbara Rey. La DJ, ahora colaboradora del programa de Susanna Griso en Antena 3, aseguró que su madre está atravesando una depresión que está intentando superar asistiendo a terapia. Enseguida, la presentadora y el resto de tertulianos se interesaron por su estado y por si tenía que ver con la guerra mediática que su hermano Ángel Cristo Jr. ha iniciado contra ellos a raíz de sus entrevistas para De viernes en Telecinco.

Tras ver las imágenes de la actuación de la vedette en un evento llevado a cabo esta semana, Cristo quiso dejar claro que no está tan bien como aparenta: “Mi madre está haciendo un esfuerzo muy grande para poder hacer estas cosas. Ella es una persona que a nivel emocional siempre ha tenido muchos picos porque no ha tenido una vida fácil, pero esto [la polémica con Ángel Cristo Jr.] la ha acabado de hundir, la ha destrozado. Está atravesando por una depresión y está acudiendo a un psicólogo”, explicó.

La tertuliana aprovechó la ocasión para mandar un aviso a navegantes, señalando directamente a Mediaset: “Yo respeto y tengo mucho cariño a la cadena de al lado, porque he trabajado mucho allí, pero que sigan hablando con esa desfachatez, con esas faltas de respeto...”, se quejó ante las cámaras mientras Gema López insistía en que el público está viendo una imagen de Bárbara Rey fuerte.

Sofía Cristo hizo entonces una rotunda comparación: “Verónica Forqué no parecía que estaba sumida en una depresión antes de suicidarse. ¿A que parecía que estaba estupendamente en el último Deluxe en el que estábamos nosotras?”, le preguntó a la excolaboradora de Sálvame. “Lo siento, y toquemos madera porque mi madre se ponga bien y se recupere, pero lo aviso desde aquí, y lo digo alto y claro: todo el mundo que nos ha calumniado, que nos ha faltado al respeto, que nos ha insultado, que se ha inventado cosas... van para adelante”, declaró, anunciando acciones legales contra ellos.

“Nos estamos querellando contra todo el mundo”

“Van para adelante y estoy más firme que nunca. Nos estamos querellando contra todo el mundo. Si creen que es una broma, estupendo, pero muchos van a tener que trabajar toda la vida para nosotras. Lo digo alto y claro”, añadió indignada, criticando que, pese a todo, Telecinco siga explotando la polémica de Bárbara Rey con su hijo. “Les interesa seguir exprimiéndolo, y yo entiendo el trabajo de la prensa, pero se nos acusa de hacer un negocio familiar y es totalmente falso. Nosotros estamos tomando medidas con dos abogadas para demandar a quien lo merezca, y por supuesto agradecidas a quien nos ha tendido la mano y nos ha defendido”, prosiguió.

Algunos de los colaboradores le preguntaban por qué no daba en un plató su versión sobre todo lo que ha venido contando su hermano: “Yo podría desmontar su discurso. Me han ofrecido todo lo que yo quisiera, tanto a mí como mi madre, pero no pienso hacerlo. No lo voy a hacer, no tengo esa necesidad. Además, por principios, por moralidad, no lo voy a hacer”, respondió.

“En un momento de arranque se te puede ir la olla y decir que no puedes más y responder, porque son muchas mentiras las que se han dicho, pero tengo tanta paz conmigo misma ahora que no me interesa entrar en eso. He aprendido mucho de lo que he hecho en el pasado en este sentido. Si algo me ha enseñado la vida es a lo que no quiero volver”, sentenció al tiempo que Susanna Griso echaba un capote a su compañera, asegurando que Cristo no se ha lucrado a raíz de la polémica con su hermano, ya que estaba en el plantel de tertulianos de su programa antes de que todo explotara.