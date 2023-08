HBO Max renueva 'And Just Like That', la secuela de 'Sexo en NY', por una tercera temporada

La historia de Carrie, Miranda y Charlotte no está acabada. HBO Max ha anunciado que grabará una tercera temporada de And Just Like That, la serie secuela de Sexo en Nueva York.

La noticia es todo un bombazo para el público ahora que concluye la segunda tanda de capítulos, cuyo desenlace se emitirá este jueves 24 de agosto.

La plataforma confía en la serie que protagonizan Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon. Según Sarah Aubrey, jefa de Contenido de Max [nombre que ahora se le da a la plataforma], la temporada 2 de And Just Like That se ha convertido en el contenido original más visto hasta la fecha.

Por su parte, el el productor ejecutivo y showrunner, Michael Patrick King, se muestra “encantado de pasar más tiempo en el universo de Sex And The City contando nuevas historias sobre la vida de estos personajes identificables y aspiracionales interpretados por estos increíbles actores”.

En la segunda temporada se ha producido el regreso de algunos actores míticos de Sexo en Nueva York, como John Corbett (que ha interpretado a Aidan), y Kim Cattrall, cuya reaparición ha sido más polémica.

Tras enemistarse con buena parte del equipo de la serie original, la actriz, que interpretaba a la cuarta de las amigas, aceptó grabar un pequeño cameo en esta nueva ficción con la condición, eso sí, de que no se cruzaría con ninguna de las protagonistas.

Estos capítulos también ha contado con las actuaciones de Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone y David Eigenberg.

Todavía es pronto para saber cuándo se estrenará la tercera temporada de And Just Like That, aunque algunos medios como TV Line la sitúan a finales de 2024.