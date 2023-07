Las 17 series de la semana sobrecargan con 'Honor' el final de julio, liderado por 'Futurama', 'Good Omens' y Can Yaman

Termina julio y, con ello, se reactiva el ritmo endiablado de estrenos en nuestra televisión. Tras la reflexión preelectoral que supuso la semana pasada, con apenas seis estrenos, este cierre de mes (del lunes 24 al domingo 30) se sobrecarga con 16 títulos, entre debuts y nuevas temporadas, así como docuseries.

Los títulos más potentes del mes se habían reservado para los estertores: es el caso del esperado nuevo regreso Futurama. La sátira animada creada por Matt Groening y David X. Cohen es recuperada ahora por Disney+, 10 años después de su última despedida, con otros 10 episodios disponibles desde el lunes en los que traen de vuelta al reparto vocal original. Unos días más tarde, el viernes 28, Amazon Prime Video plantea otro feliz retorno, el de Good Omens: la adaptación del universo creado por Terry Pratchett y Neil Gaiman llega alrededor de cuatro años después de la primera, pero manteniendo intacto a su elenco, encabezado por Michael Sheen y David Tennant como el ángel Azirafel y el demonio Crowley, acompañados otra vez por Jon Hamm como el arcángel Gabriel.

En lo que respecta a ficción nacional, tenemos dos propuestas principales: por un lado, Un cuento perfecto, una nueva adaptación por parte de Netflix del imaginario literario de Elísabet Benavent, que se estrena en el catálogo también el día 28, algo más de un mes después de la tercera temporada de Valeria. Por otro lado, el domingo Atresplayer se pone seria con Honor, remake de la israelí Kvodo, especialmente popular por su versión estadounidense protagonizada por Bryan Cranston, Your Honor. Por si queremos otra alternativa con sabor patrio, tenemos la presencia de Elena Anaya como protagonista femenina de Professionals, una serie de acción de 2020, que se estrena en España a través del canal de pago XTRM, donde comparte planos con Brendan Fraser, disfrutando de su resurrección profesional con Oscar incluido y Tom Welling, el Clark Kent de Smallville.

Y para los fans de la ficción con sabor turco, el estreno en abierto de Antena 3 les podrá saciar... Aunque venga de Italia: desde este miércoles se emite Violeta como el mar, un policíaco liderado por Can Yaman, el actor que causó sensación gracias a Erkenci Kus: pájaro soñador., que ahora expande sus fronteras laborales. Esta ficción está producida por el Canale 5 italiano, propiedad de Mediaset Italia, aunque nos llega a través de Atresmedia para poner músculo en su parrilla estival. Frente a su bienvenida, el adiós definitivo a Henry Cavill en The Witcher, cuyas tres últimas entregas de la temporada 3, las últimas antes de pasar el cetro a Liam Hemsworth, han llegado sin publicidad alguna a Netflix.

Futurama T11 (24 de julio, Disney+)

Así es la serie: Los nuevos episodios de Futurama permitirán conocer los desenlaces de los misterios que ocurrieron durante décadas en la serie: la evolución de la historia de amor entre Fry y Leela, los misteriosos contenidos de la caja de arena de Nibbler, la historia secreta del malvado Robot Santa, y el paradero de los renacuajos de Kif y Amy. Entre tanto, una pandemia desconocida asola la ciudad mientras el equipo explora el futuro de las vacunas, el bitcoin, la cultura de la cancelación y la televisión por streaming.

Professionals (24 de julio, XTRM)

Así es la serie: Professionals serie arranca con la explosión de un avanzado satélite médico perteneciente al millonario futurista Peter Swann, que tras el suceso trata de proteger su imperio a toda costa. Junto a su prometida, la visionaria Doctora Gracia Dávila, decide contratar los servicios de un exoficial de contrainteligencia llamado Corbo y de un grupo de hábiles mercenarios para investigar las verdaderas causas del ataque desde una base asentada en la provincia de Western Cape en Sudáfrica.

The Architect (25 de julio, Filmin)

Así es la serie: En un futuro cercano, una joven arquitecta debe encontrar la manera de construir mil apartamentos en el centro de Oslo, solo para descubrir que el lugar más adecuado es el estacionamiento subterráneo donde mucha gente vive ilegalmente.

El chico de oro (25 de julio, HBO Max)

Así es la docuserie: A los 19 años, Óscar De La Hoya ya era medalla de oro olímpica de boxeo, ganador de varios títulos mundiales como boxeador profesional, héroe local y modelo a seguir para su comunidad mexicano-estadounidense del este de Los Ángeles. Apodado “El chico de oro”, De La Hoya -con su atractivo físico, su carisma eléctrico y su sincera historia de haber ganado el oro olímpico por su madre moribunda- saltó a la fama nacional como una superestrella tanto dentro como fuera del cuadrilátero. Pero no todo era lo que parecía detrás de esa pulida fachada.

Cómo conocí a tu padre T2, 2ª parte (26 de julio, Disney+)

Así es la serie: En un futuro no muy lejano, Sophie le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. Una narración que nos trae al presente, donde Sophie y su inseparable grupo de amigos se encuentran en un momento de sus vidas en el que tienen que averiguar quiénes son, qué quieren hacer y cómo pueden llegar a enamorarse en una época en la que hay tantas opciones y tantas aplicaciones de citas.

Violeta como el mar (26 de julio, Antena 3)

Así es la serie: Can Yaman regresa a la televisión española con su debut en la ficción italiana, en la que comparte protagonismo con Francesca Chillemi. Ambos dan vida a un policía, Francesco Demir, y una periodista, Violeta Vitale, que se ven en la tesitura de trabajar en la resolución de crímenes. Pese a lo diferente de los caracteres de ambos, acabarán amoldándose y acercando posturas durante el transcurso de su colaboración.

Baki Hanma T2 (26 de julio, Netflix)

Así es la serie: Basado en los mangas de Keisuke Itagaki, la historia de Baki Hanma empieza cuando el cavernícola Pickle, que lleva dormido en las entrañas de la Tierra desde la época de los dinosaurios, vuelve a la vida en la actualidad. Como está acostumbrado a matar dinosaurios mucho más grandes que él con sus propias manos y comérselos después, es un guerrero con habilidades de combate sin parangón. ¡¿Podrá Baki vencer a Pickle y llegar por fin al combate definitivo contra su padre, Yujiro Hanma?!

The Witcher T3, Vol. 2 (27 de julio, Netflix)

Así es la serie: Tres últimas entregas de la temporada 3 de The Witcher, marcadas por significar la despedida de Henry Cavill al personaje de Geralt de Rivia, que pasará a estar encarnado por Liam Hemsworth a partir de la cuarta (y también en la quinta, ya asegurada).

Harley Quinn T4 (27 de julio, HBO Max)

Así es la serie: La tercera temporada de Harley Quinn terminó con esta uniéndose a la Batfamilia para combatir el crimen, ahora liderada por Batgirl ante el arresto de Bruce Wayne. Mientras Poison Ivy se ha convertido en la líder de la Liga del Mal de Lex Luthor.

Good Omens T2 (28 de julio, Amazon Prime Video)

Así es la serie: La nueva temporada explorará tramas que van más allá del material original para dar luz a esta peculiar amistad entre Azirafel, un ángel quisquilloso y comerciante de libros raros, y el demonio de vida acelerada, Crowley. Después de haber estado en la Tierra desde El Principio y con el Apocalipsis frustrado, Azirafel y Crowley vuelven a una vida tranquila entre los mortales en el Soho londinense cuando un mensajero inesperado se presenta con un misterio sorprendente.

Un cuento perfecto (28 de julio, Nettflix)

Así es la serie: Margot y David proceden de mundos muy distintos: ella es la heredera de un emporio hotelero; él compagina tres empleos para llegar a fin de mes. Pero cuando sus vidas se cruzan, descubren en el otro a la única persona que puede ayudarle a recuperar al amor de su vida. Protagonizada por Anna Castillo y Álvaro Mel, está basada en el bestseller de Elísabet Benavent, que también ejerce como productora ejecutiva de la adaptación.

Captain Fall (28 de julio, Netflix)

Así es la serie: Un capitán de barco, novato pero con un gran corazón, se ve de repente al timón de un crucero de contrabando de un temible cártel internacional. Si los pilla la policía, él será el chivo expiatorio.

El sastre T2 (28 de julio, Netflix)

Así es la serie: Peyami es un sastre joven y famoso que heredó el talento y el boyante negocio de su abuelo. Cuando este muere, Peyami se lleva consigo su mayor secreto a su vida en Estambul y ahora debe velar por que nadie lo descubra. Esvet huye de su relación con el maltratador Dimitri e irrumpe misteriosamente en las vidas de Peyami y Mustafa con sus propios secretos.

DP.: El cazadesertores (28 de julio, Netflix)

Así es la serie: La misión de un joven soldado de capturar a desertores militares revela la dolorosa realidad a la que se enfrenta cada recluta obligado a cumplir con su deber. Jung Hae‑in (Something in the rain) protagoniza esta dura adaptación del webcómic D.P.: Gaeui Nal de Kim Bo-tong, basado en las vivencias de este en el servicio militar obligatorio de Corea del Sur

Teenage Euthanasia T2 (28 de julio, HBO Max)

Así es la serie: Segunda temporada de la comedia animada para adultos de Adult Swim, ambientada en el interior de Florida. Esta temporada, el tío Pete (Tim Robinson) descubre la existencia del prepucio y se hace amigo de la limusina de un mafioso. Trophy (Maria Bamford) es elegida alcaldesa de Fort Gator y encuentra su vocación en la educación sexual. Annie (Jo Firestone) se convierte en una doctora adolescente y sigue intentando ser algo más que un lío de dos horas. Y Baba (Bebe Neuwirth) reemplaza a un estrafalario locutor de un programa matutino que ha fallecido y va a cazar osos. También hay una cabra muy carismática. Estos diez episodios incluyen numerosos cameos como: Ann Dowd, Kieran Culkin (Succession) o Sophia Bush (One Tree Hill), entre otros.

How to with John Wilson T3 y Final (29 de julio, HBO Max)

Así es la serie: La tercera y última temporada de la aclamada serie de comedia documental original de HBO tendrá seis nuevos episodios en los que el documentalista y autodenominado “neoyorquino ansioso” John Wilson continúa su sincera misión de autodescubrimiento, exploración y observación mientras filma las vidas de sus vecinos de Nueva York mientras intenta dar consejos cotidianos sobre seis nuevos temas engañosamente simples y tremendamente aleatorios.

Honor (30 de julio, Atresplayer)

Así es la serie: Martín Romero es un juez íntegro y reputado cuya vida cambia por completo cuando su hijo Álex comete un atropello y se da a la fuga. La víctima es miembro de una familia de la mafia y Romero es consciente de que, si trasciende la culpabilidad de Álex, será condenado de un modo u otro. Comenzará entonces un arriesgado plan para protegerlo, que pondrá a prueba todas sus convicciones morales y profesionales con tal de salvar a su hijo.