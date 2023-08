Así se ha producido el esperado cameo de Samantha (Kim Cattrall) en el final de 'And Just Like That 2'

HBO Max cerró este jueves 24 de agosto la segunda temporada de And Just Like That –la serie secuela de Sexo en Nueva York– con un reencuentro tan breve como deseado. El personaje de Samantha Jones, interpretado por la actriz británica Kim Cattrall, apareció por sorpresa en los primeros compases del último episodio.

El fugaz cameo de Cattrall se había anunciado con tiempo. Se adelantó en los medios de comunicación hace meses, así que los fans estaban ya advertidos de que se produciría.

La expectación entre ellos era máxima por las polémicas circunstancias que rodean a este cameo que, visto desde fuera, podría parecer inocente.

El reparto original de Sexo en Nueva York (1998-2004) estaba compuesto por Sarah Jessica Parker (Carrie), Kristin Davis (Charlotte), Cynthia Nixon (Miranda) y Kim Cattrall (Samantha), sin embargo, esta última acabó enemistada con el equipo de la exitosa serie.

La relación se torció en 2016 cuando le llegaron las tramas de la tercera película de la saga Sexo en Nueva York. Sintió entonces que su personaje estaba siendo maltratado por los guionistas.

Aquello la enfrentó a Sarah Jessica Parker y al productor ejecutivo Michael Patrick King, que decidió no contar con ella en 2021 para la grabación de And Just Like That. Pero el esperado reboot se quedaba definitivamente cojo sin la presencia de Samantha Jones, tal y como analizó en este artículo nuestra compañera Paula Hergar.

[¡Atención! El siguiente texto contiene spoilers sobre el capítulo final de la temporada 2 de 'And Just Like That'. Lea bajo su responsabilidad]

Samantha Jones aparece en los primeros segundos del último capítulo de la temporada 2. Va de camino al aeropuerto de Londres cuando llama por teléfono a Carrie para anunciarle que no podrá viajar a Nueva York.

“Mi vuelo tiene un retraso de tres horas, Carrie. Es totalmente imposible que llegue a tiempo. Miranda y Charlotte me lo han contado todo. ¡Yo quería sorprenderte!”, le dice a su amiga. Samantha se iba a reencontrar con sus amigas en la cena de despedida organizada por Bradshaw.

“Bueno, pues lo hiciste: estoy muy sorprendida”, exclama Carrie. “La puta niebla se ha levantado ya... pero la tripulación no. ¡Joder qué cabreo tengo!”, grita indignada Samantha.

Carrie intenta tranquilizarla: “No te preocupes, mañana nos veremos”. Pero Samantha ya ha dado por perdida la oportunidad de reencontrarse con ella en esta ocasión, además de que no tenía intención de quedarse mucho tiempo en Manhattan: “Cariño, ya he salido de Heathrow. Iba a volver en el primer vuelo de la mañana”, lamenta.

Esto sorprende aún más a Carrie: “Espera un momento: ¿ibas a volar hasta Nueva York sólo para una noche?”. “Bueno, ese es tu apartamento y tengo que mostrar mis respetos”, se justifica ella, que pide a Carrie que encienda el altavoz para transmitir su agradecimiento al resto de 'chicas' y bromear sobre lo mucho que le ha cambiado el Reino Unido: “¿Quién es Samantha? Soy Anabelle Bronstein de Marsella”.

Y así, entre risas, se despide de sus amigas, a las que finalmente no verá en esta temporada.

Parece poco probable que se produzca un reencuentro en la tercera tanda de capítulos –que ya ha sido confirmada– porque, según informan algunos medios de comunicación, Kim Cattrall había pactado con la serie que su cameo se produciría sólo si no tenía que coincidir con las actrices protagonistas de And Just Like That.

Y así ha sido. Cada cual ha grabado su escena desde un set de rodaje distinto. Aunque haya habido reencuentro en la pantalla, la herida sigue sin cicatrizar detrás de las cámaras.