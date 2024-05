Ábalos reprocha a Risto la encerrona de 'Todo es mentira' con llamada a Koldo García: “Me podíais haber avisado”

Todo es mentira conectó este miércoles en directo con José Luis Ábalos para abordar el último informe de la UCO sobre el caso Koldo. Una conexión que contó también con la intervención telefónica del propio Koldo García, y que el exministro reprochó a Risto Mejide al considerarlo una encerrona.

En mitad de la participación de Ábalos, el programa de Cuatro llamó al que fuera su exasesor y le dio paso para que se explicase. Algo sobre lo que el primero no estaba prevenido: “Me podíais haber avisado”, dijo el exministro a Risto, visiblemente molesto al término de la llamada. “A mí me lo acaban de chivar por el pinganillo”, se excusó el presentador.

“No, pero uno viene de buena fe...” aportó Ábalos, que recordemos que fue colaborador del programa entre septiembre de 2021 y febrero de 2024, y reapareció en plató hace semanas. “¿Pero qué quieres decir? No te he hecho hablar con él. En este programa entra mucha gente, no tenemos que pasar toda la escaleta a todos”, le replicó Mejide.

“Hombre, pero si me pedís que hable en directo, decidme también qué sorpresas me voy a encontrar. Y no me parece lo más correcto...”, agregó el excolaborador ante un presentador que insistió en que había surgido “durante el programa”.

laSexta filtra el correo de Ábalos

Un día antes, Más Vale Tarde también abordó este asunto en laSexta, y filtró por error el correo electrónico de Ábalos al recoger una serie de mensajes. Antonio Pérez Medina, responsable de Tribunales, explicó el fallo y pidió disculpas poco después en redes sociales.

“Ha sido un error sin mala intención y lamento enormemente los perjuicios que le haya podido ocasionar. Lo siento”, comentó el periodista en X.