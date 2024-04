Alexandra Jiménez habló en Cuatro de sus problemas con la hipocondría y cómo la controla

Martínez y Hermanos recibió este lunes a un nuevo trío de invitados famosos. Y si la semana pasada Carlos Areces dejó un titular por su su colección de fotografías de muertos, esta vez fue Alexandra Jiménez la que se sinceró con Dani Martínez sobre asuntos personales que hasta ahora no había abordado en un plató de televisión.

Cuestionada por el presentador de Cuatro, la actriz reveló sus problemas con la hipocondría con una anécdota reciente como ejemplo: “Hace poco [presencié cómo] una chica tuvo un accidente con la moto. Estaba tirada en el suelo, no le pasó nada pero sentía que le dolía mucho el cuello. Cuando pasó todo yo me fui a coger mi coche y no me podía mover del dolor de cuello que tenía. Estaba con el cuello como un ladrillo, de verdad”, contó, ante la sorpresa de los presentes.

“Estas cosas son así, de repente lo absorbí como mío”, explicó Alexandra, que afirmó tener “bastante control sobre no hacer el ridículo más de la cuenta, pero no me quita la hipocondría”.

“He encontrado la medida entre lo que me parece justo y normal, que es querer saber si me está pasando algo, o cuando creo que lo que tengo que hacer es intentar tranquilizarme hasta que se me pase y comprobar que no es nada”, contó. Además, aseguró que “cada vez menos” acude a Google para buscar síntomas, pero sí va al médico “todo el rato”.