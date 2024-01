David Aleman se sometió en Cuatro a las condiciones de los militares fallecidos en Cerro Muriano: “Experiencia terrible”

Código 10 optó por lo performativo en su análisis de uno de los sucesos investigados en la noche del martes 16 de enero en Cuatro. David Aleman quiso conocer, en primera persona, cómo fueron las condiciones que padecieron los dos militares que murieron durante unas maniobras en la base militar de Cerro Muriano, en la provincia de Córdoba. Para ello, se sumergió en una piscina con una mochila de 8 kilos y un lastre de 3 kilos de peso, sumado al traje militar completo, con casco (1,5 kg) y el fusil (algo más de3 kg). En total, casi 12 kilos.

“Pesa muchísimo en seco. Cuando me meta en el agua no sé lo que pesará”, advertía antes de sumergirse. Como él mismo señalaba, la temperatura del agua no era tan baja, ni la distancia a recorrer tan amplia. Ante las cámaras del programa y con evidente dificultad, Aleman recorría a nado unos 12 metros procurando no tocar el fondo.

“Estoy lleno de agua”, comentaba nada más comenzar el ejercicio, en el que destacó que la cuerda que llevaban los militares a modo de “línea de vida” “no vale para nada”. “La mochila te mete para abajo, te dificulta más que otra cosa”, añadía.

“Es un esfuerzo titánico, estoy cansadísimo”, decía fatigado al llegar de vuelta al borde. “Experiencia terrible”