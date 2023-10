'El Intermedio' critica las polémicas palabras de Rubiales y Alfonso Pérez: “Su sitio está lejos de cualquier micrófono”

Sandra Sabatés y Cristina Gallego presentaron este miércoles otra edición de Goles son señores, la sección de El Intermedio que repasa las 'machistadas' de la semana en el fútbol. Esta vez, comentaron la 'vuelta' de Rubiales, ahora noticia por la publicación, en El Español, de la declaración que hizo el 15 de septiembre en la Audiencia Nacional por la investigación contra él por supuestas coacciones y delito de agresión sexual.

En su comparecencia justificó así su beso a Jenni Hermoso: “Cuando te toca la lotería, se acaba la guerra de Ucrania o ganas un Mundial, pues esa efusividad...”. “Este titán del machismo no deja de sorprendernos con sus golpes al balón...y a la lógica”, comentó Sabatés.

Además, Rubiales respondió con un “hombre, pues sí” cuando le preguntaron si creía que la jugadora pudo dar libremente su consentimiento mientras él estaba agarrando su cabeza. “Solo puedes dar el consentimiento con más libertad si además estás amordazada”, ironizó Gallego.

Ambas también comentaron las palabras del exfutbolista Alfonso Pérez, que ya no pone nombre al estadio del Getafe por decir en El Mundo: “El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre”. “Cada uno tiene que saber cuál es su sitio, y el de Alfonso está lejos de cualquier micrófono”, señaló Sabatés, que despidió así la sección: “No hace falta ir a la prórroga. Como aquí no hay igualdad, el encuentro nunca acaba en empate”.