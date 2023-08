Rifirrafe entre Rahola y Aguirre en 'Todo es mentira': “Esperanza, no blanqueéis a la extrema derecha”

Todo es mentira analizó la marcha de Iván Espinosa de los Monteros de Vox con Pilar Rahola y Esperanza Aguirre, que protagonizaron un rifirrafe en plató.

Rahola celebró la noticia porque “si tenemos un partido de extrema derecha, prefiero que no haya liberales que lo maquillen”. Esto no gustó a Aguirre, que decidió señalar a Yolanda Díaz: “Si tenemos un partido de extrema izquierda cuya líder es del PCE, preferiría que no la maquillen vistiéndola de pase de modelos. Y ahí la tenemos. Eso es la extrema izquierda, Sumar. Te guste o no”.

“Si no sacas el comunismo en un programa no te quedas tranquila”, respondió Rahola, que definió a los de Vox como “trogloditas” que “no creen en la libertad de expresión”. Aguirre lo cuestionó para indignación de la catalana: “Esperanza, no blanqueéis a la extrema derecha”. Pero la exdirigente del PP miró otra vez a la izquierda: “No puedes blanquear a la extrema izquierda, a Bildu, a los que llevan a terroristas a sus listas, a los golpistas, a Puigdemont...”

“¿Qué hay que blanquear de Puigdemont? Pobre hombre. ¿Cómo puedes comparar a la extrema derecha con un demócrata?”, contestó Rahola. “¡Es un fugitivo de la Justicia que salió huyendo en el maletero del coche!”, replicó Aguirre. “Hace mucha gracia, pero no es cierto. Lo sabes y mientes. Mientes y llevas toda la vida mintiendo, pero esta es gorda”, dijo Rahola. “No miento, lo leí en la prensa”, se defendió Aguirre antes de que Marta Flich zanjara el asunto.