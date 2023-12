Wyoming desvela su encuentro con un nieto de Franco y el regalo que le hizo por un 'gag' de 'El Intermedio'

El Intermedio consiguió hace unos años que se agotaran los décimos de Lotería de la Fundación Francisco Franco. El programa de laSexta mostró a sus espectadores uno de los números con la cara del dictador, lo que provocó un efecto inmediato en la venta de los papelitos.

“Se agotó en el acto”, contó El Gran Wyoming este martes. Le consta que así ocurrió porque días después se encontró en un bar a un nieto de Franco: “Me regaló un décimo y me dijo: 'muchas gracias porque hemos vendido lo que no estaba pensado'”.

Reacciones inexplicables de este tipo abundan en fechas como esta. Hace unos días, el reportero de El Intermedio Isma Juárez logró pasar el décimo 12035 por la espalda de Pedro Sánchez. “Ya ha corrido la gente a comprarlo. Yo he encargado uno, no sé si me llegará”, bromea Wyoming, consciente de las supersticiones que giran en torno a los juegos de azar: “Sacas un décimo en la tele y se viene arriba la peña”.