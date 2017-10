La DOP Islas Canarias repasa la historia del vino isleño en unas jornadas

Las I Jornadas Históricas Canary Wine, que pretenden abrir nuevos espacios de debate sobre la presencia del canary wine (vino canario) a lo largo de la historia, siempre en relación con la cultura del vino en las islas y en otras regiones del mundo, se han presentado este martes en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz. El objeto de esta cita, convocada el 8 y 9 de noviembre en el Espacio Cultural de CajaCanarias en la capital tinerfeña, es desvelar pasados estudios y enriquecer las investigaciones actuales sobre el asunto en cuestión.

En el acto estuvieron presentes el viceconsejero de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Aurelio González; el vicerrector de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna, Francisco Javier García Rodríguez; el presidente de la Fundación CajaCanarias, Alberto Delgado Prieto, el presidente de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo), Hugo Luengo (todos ellos en representación de entidades colaboradoras), y el director gerente de la denominación de origen protegida (DOP) Islas Canarias Canary Wine, Alfonso López, que es la institución que organiza el foro.

El viceconsejero de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Aurelio González, valoró esta iniciativa, de la que dijo que enriquecerá, sin duda alguna, el patrimonio cultural canario, "dando la importancia al canary wine que tuvo en un periodo muy extenso de la historia". González recordó que "Canarias fue escala obligada en medio del Atlántico para el comercio mundial de la época, que acudía hasta aquí en busca de nuestros magníficos y reconocidos vinos”.

Por su parte, el presidente de la Fundación CajaCanarias, Alberto Delgado Prieto, reafirmó el compromiso claro y decidido de la Fundación que él preside con "el fomento de la educación, la formación y la investigación, así como la promoción y difusión de la cultura de nuestro archipiélago".

El vicerrector de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna, Francisco Javier García, hizo hincapié en "la importancia de la relación institucional entre la Universidad y el sector vitivinícola", a la vez que valoró "el acercamiento de la cultura del vino a la comunidad universitaria a través de jornadas como las hoy presentadas", en las que la ULL "certifica oficialmente la asistencia y otorga a los asistentes un crédito ECTS realizando el programa curricular complementario".

Imagen de marca del foro, que tendrá lugar el 8 y 9 de este mes en la capital tinerfeña

El presidente de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo), Hugo Luengo, expresó su "agradecimiento por el apoyo institucional recibido para la puesta en marcha de estas jornadas, que nacen con vocación de continuidad", al tiempo que se reafirmó en "el compromiso de la DOP Islas Canarias con el sector vitivinícola en su formación continua".

Por último, Alfonso López, director gerente de la DOP Islas Canarias-Canary Wine, expuso detalladamente el completo programa de las jornadas, en las que, a su juicio, "estarán presentes historiadores, docentes y ponentes de primer orden internacional y en las que tendrán cabida conferencias, ponencias, mesas redondas y actividades paralelas, entre las que destacan la representación de la obra To wine or not to wine y una cata que bien se pueden calificar, sin pudor alguno, de vinos históricos".

López concluyó la presentación afirmando con rotundidad que "no se trata únicamente de profundizar en un periodo cronológico de nuestro pasado vitivinícola no muy lejano, sino que el objeto en esta primera edición -a la que estamos seguros seguirán más- es ampliar dicho conocimiento a investigadores y asistentes de las múltiples disciplinas relacionadas y vinculadas al sector, que, aunque agrupados en torno en una temática tan definida como es el vino, puedan mostrarnos la situación actual de la historia del vino en Canarias".