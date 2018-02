Una Mesa parlamentaria sin patas

No está el Parlamento de Canarias dando un buen ejemplo democrático ni de funcionamiento coherente. El espectáculo bochornoso de la elección de las dos candidatas para el Consejo Rector de RTVC, Marta Cantero por Coalición Canaria, y de Carmen Zamora por el PSOE, rechazadas una vez más al no obtener los 36 votos, las tres quintas partes requeridos, ponen en una difícil situación a Ángel Víctor Torres, secretario general de los socialistas canarios, que andan cada vez más enfurruñados con su jefe de filas que no da una a derechas ni tampoco a izquierda, porque es evidente que Coalición Canaria les está tomando el pelo.

La quisicosa queda de nuevo para el mes de marzo, a ver si en una nueva ocasión no hay fuga de votos, como la ocurrida en esta oportunidad, que faltó uno para cumplimentar el número 36, y me chisman que se sospecha de José Miguel Barragán, que horas antes de la votación había asegurado en la Cope que Santiago Negrín seguiría al frente de RTVC hasta el final de su mandato, y dos telediarios. Barragán no se corta un pelo para mostrar sus cartas y dejar más en ridículo a Torres.

Pero en el Parlamento de la chicharrera calle Teobaldo Power están ocurriendo cosas que están dejando a otra socialista, Carolina Darias, en muy mal lugar. Para referirnos sólo a la última cuestión y muy gorda radica en también otro ridículo que ha originado la sentencia del Tribunal Constitucional que ha certificado que el Parlamento de Canarias vulneró los derechos de los diputados de Podemos en la tramitación de la Ley de Islas Verdes, debido a lo cual la secretaria general del partido morado, Noemí Santana, ha pedido con muy buen criterio que la Mesa del Parlamento debería renunciar porque la sentencia del Constitucional ha dejado claro que las prácticas que han hecho en el desarrollo de su labor no son las que se corresponden con su responsabilidad, y cuatro patas.

Los diputados de Podemos en el Parlamento de Canarias presentaron un recurso de amparo porque entendían que se habían vulnerado sus derechos como cargos públicos para participar en condiciones de igualdad durante la tramitación de la Ley de Islas Verdes, específicamente ideada para las islas de El Hierro, la Gomera y La Palma, y el objetivo no es otro en el fondo que dar primacía al ladrillo sobre la agricultura y el Medio Ambiente. Los siete diputados de Podemos denunciaron que primero la Comisión de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, y posteriormente la Mesa de la Cámara, negó a Podemos la posibilidad a participar en el debate en ponencia y comisión, y el Tribunal Constitucional le ha dado a la Mesa un varapalo tremendo. Carolina Darias, la presidenta del Parlamento, le pone constantemente todo tipo de trabas al Grupo Parlamentario de Podemos, y manifiesta una especial inquina con Noemí Santana Perera. Lo dicho: una mesa parlamentaria sin patas y sin cabeza.