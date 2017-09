COMIC SANS FRONTIÈRES. Del 18 al 8 de octubre. Círculo de Bellas Artes de Tenerife.

Rosanna Walls

Si a esto se le suman los tópicos que siguen imperando en nuestro mundo y el reparto “asignado” a cada sexo, el cual no solamente está caduco, sino que es del todo intolerable, debo decir, resulta un tanto inexplicable -después del misterio que rodea al triángulo de las Bermudas y que cierto especulador inmobiliario llegara a ser elegido presidente de una nación- que Rosanna Walls, una actriz y modelo profesional, decidiera un día organizar una exposición que pusiera rostro a los autores canarios que trabajan en el noveno arte.

RW (Rosanna Walls) Hay quien me ha pregunta de dónde viene mi querencia para con el noveno arte, sobre todo desde que empecé a hacer el programa de televisión en Internet, sobre el mundo gráfico, “Spain Cómic”, hace ya una década, y la respuesta siempre es la misma: desde que empecé a leer. Mis padres viajaban mucho y, cada vez que volvían a casa, venían cargados de cómics que habían comprado en Madrid o en Barcelona.

Luego, cuando yo me fui a vivir a Madrid, pasé a formar parte de la “tribu” que, por aquel entonces, acudía a las librerías especializadas de cómics, una década antes del Boom que estamos viviendo en la actualidad. Y sí que es cierto que tengo una carrera, dos, para ser exactos, pero nunca he dejado los cómics, tebeos, historietas, llámalo como quieras, a un lado.

Organizar una exposición como ésta es una consecuencia lógica de todo lo que he hecho y de todo lo que he vivido y cómo el noveno arte ha influido en quien soy ahora mismo.

Hay que comentar que, los autores, sobre todo los dibujantes, suelen ser bastante esquivos cuando se les pide que hablen de su trabajo. Salvo algunos ejemplos de todo lo contrario y aquellos que han logrado envejecer trabajando -situación que los suele volver mucho más elocuentes- en la mayoría de los casos, una conversación con un dibujante suele estar plagada de monosílabos, movimientos más o menos significativos de la nariz -aunque ninguno se parezca a la simpar Samantha- y algún que otro resoplido cuando la pregunta se entromete en aquellas facetas de la creación que, aunque se quiera, de difícil explicación son, tal y como el maestro Yoda diría.

RW: Cuando me reuní con los autores, hace poco más de un mes, les pedí que me enseñaran TODO su trabajo y lo último que hubieran terminado. Mi mayor interés era mostrar la evolución que es intrínseca a toda disciplina artística cuando se pasan décadas desarrollando una labor como la que ejecuta un dibujante. En algunos casos, los artistas me miraron un tanto extrañados, porque quisiera enseñar tal o cual dibujo, pero, al final, llegamos a un “entente”, y eso queda claro con la selección final (risas)

Después está el hecho incontestable de lograr soporte económico y espacial para poder albergar una exposición que, ya con el programa confeccionado, reúne el trabajo de veinte autores, debajo de un mismo techo. Si hace una década resultaba complejo, hoy en día se debe bregar el doble y tener en cuenta que las cosas están como están y que, en cualquier momento, todo el trabajo se puede venir al traste, tal y como ha venido pasando estos últimos diez años, una vez que la crisis se ha convertido en un elemento más de la vida cotidiana.

RW: ¿Cuánto tiempo he tenido para organizar este evento? La verdad es que poco, pero ya sabes cómo funcionan estas cosas. Si te dicen que sí a un proyecto como éste, el cual tenía muchas ganas de sacar adelante, te olvidas de todo lo demás, te remangas las mangas y te pones a trabajar como una loca para que todo esté para la fecha señalada. Por suerte, he encontrado instituciones, empresas y personas que me han ayudado mucho. Además, el espacio expositivo y quienes lo regentan, el Círculo de Bellas de Artes de Santa Cruz de Tenerife, me han recibido con los brazos abiertos y, gracias a todos estos factores, Comic Sans Frontières se ha terminado por convertir en una realidad que a punto está de abrir sus puertas al público.

Al final, Comic Sans Fronti è res, evento multidisciplinar sobre el noveno arte, organizado y comisariado por Rosanna Walls, abrirá sus puertas en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, el próximo lunes día 18 del presente mes de septiembre y permanecerá abierto hasta el día 8 de octubre. De forma simultánea, se desarrollará la exposición Canarios Superhéroes en USA, la cual se centra el trabajo de cuatro autores, del grupo de diecinueve, que trabajan para el mercado anglosajón. Otra cosa que tampoco hay que perder de vista es que Comic Sans Frontières recoge el testigo y buena parte del espíritu que quedó huérfano tras la desaparición del Salón Internacional del Cómic de la misma localidad, cuya última edición se celebró en la primavera del año 2006.

Al igual que ocurría con el evento comiquero dirigido por Patricio García Ducha durante más de un lustro, el empeño de Rosanna Walls radica en ponerle cara y protagonismo al trabajo de quienes, desde el tablero de dibujo, físico o digital, logran contar una o mil historias que, luego, nos transportarán a otros tantos universos, reales o imaginarios. Hay quien no es consciente del enorme talento que atesoran estas islas cuando se habla del noveno arte, y de ahí que me empeñara en mostrarlo. Es más, te diría que mi mayor motivación era lograr que los autores, por medio de su trabajo, le hablaran al visitante y explicaran lo difícil que puede llegar a ser este trabajo.

Así, en las paredes del Círculo de Bellas Artes tinerfeño, el visitante podrá recorrer el pasado y el presente, profesionalmente hablando, de diecinueve autores canarios más el legado del gran Jean Henri Gaston Giraud “Moebius” (1938-2012) de la mano de los originales de la obra Cristal Saga 22, propiedad, éstos últimos, de Dominique Mirambeau, quien fuera su representante y traductora de su trabajo en España, además de amiga personal, desde la década de los noventa. Dicha exposición conjunta se completará con toda una serie de actividades paralelas, las cuales se desarrollarán entre los días 21 y 22 de septiembre y los días 4 y 5 de octubre.

Por añadidura, Comic Sans Frontières contará como principal moderador en el apartado de las actividades con la presencia de Don Manuel Darias, premio del Salón Internacional del Cómic de Barcelona por toda una carrera de divulgación del noveno arte. Manuel Darías, junto con Francisco Pomares, amante confeso y conocedor de los entresijos de la industria comiquera, en especial europea -además de ser uno de los grandes conocedores del universo de Georges Prosper Remi “Hergé” en nuestras fronteras-, serán los responsables de presentar y conducir las diferentes propuestas divulgativas que formarán parte del ambicioso programa presentado por Rosanna Walls para Comic Sans Frontières.

El proyecto, tal y como queda claro a tenor de todo lo anteriormente comentado, es ambicioso, rico en matices y con la vista puesta en el futuro, futuro que pasa por llevar todo este entramado hasta las instalaciones del Ateneo de La Laguna, entre el 11 y el 15 de diciembre del presente año 2017.

Dejo para el final un detalle que demuestra el carácter y el bagaje profesional de la comisaria y responsable del evento, detalle, éste que, al ser tan atípico, ofrece una “cara oculta” del mundo del fandom insular. Me refiero al hecho de lograr poner delante de la cámara de Jordi Verdés Padrón a los participantes y hacerles cambiar de papel, aunque solamente fuera por unos minutos. Los resultados son, como poco, espectaculares, porque ya no es el trabajo, sino su propio rostro el que pone sobre el tablero de juego una profesión que, para la gran mayoría, se circunscribe a dibujar “cuatro machangos” sobre una hoja de papel.

RW: ¿Estaba pensando en mi trabajo como modelo cuando se me ocurrió colocar a los dibujantes delante de la cámara de Jordi Verdés Padrón? La verdad es que no lo había pensado, pero me imagino que algo de uso hubo. No obstante, mi interés era mostrar a estos artistas de todas las formas posibles e invitarles a una sesión fotográfica. Tarea que, no te creas, no fue fácil (risas), pero era una pieza más en todo este puzle.

CPA (Cómics para adultos): ¿Cómo reaccionaron al ver el trabajo del fotógrafo?

RW: En general, muy bien, pero muy sorprendidos, porque nunca se habían puesto en el lugar de una modelo como yo. Fue una especie de desnudo, pero no integral, sino personal y estoy muy contenta con el resultado. Además, Jordi (Verdés Padrón) es un genio.

Comic Sans Frontières es de esas propuestas que, por lo menos, debería de gozar de un espacio temporal para desarrollarse y demostrar todo lo que puede aportar al mundo de la cultura y el desarrollo intelectual de una comunidad. Su tempo es mucho mejor que cuando el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife llegó a su fin y las circunstancias y las demandas, otras.

Termino con una frase de la comisaria e ideóloga del evento, pronunciada tras una larga entrevista que mantuvimos antes del comienzo del evento.

RW: ¿Cómo definiría Comic Sans Frontières?... Si tuviera que definir lo que quiero contar con esta propuesta te diría que mi intención es plasmar un abrazo en el Círculo (de Bellas Artes) con los autores de cómics de las Islas Canarias, todos juntos en la sala Westerdahl, uno al lado del otro, donde los guanches de Juan Carlos Mora se dan la mano con los originales de la obra Cristal Saga 22 de Jean Giraud “Moebius” mientras, a la vez, la precede Jean del Pozo, junto a Enrique Cichosz. Y así pasando en un círculo espiral hasta la Sala Azul de la cuarta planta del Círculo de Bellas Artes donde, a partir del día 28 del presente mes, se procederá a la creación de un “cadáver exquisito” de participación libre, para todo aquel que quiera venir hasta este punto de encuentro cultural de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

Comic Sans Frontières

Una iniciativa organizada Círculo de Bellas Artes de Tenerife y Ateneo de La Laguna, la cual cuenta con el patrocinio del Excelentísimo Cabildo insular de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias.

Para este evento, además, se ha contado con la colaboración de las siguientes instituciones y/o empresas: Excelentísimo Cabildo insular de El Hierro, Transportes Gil Stauffer transportes S.L., Restaurante Gamonal, Fundación Canaria Cine + Cómics y el estudio fotográfico Verdés Padrón.

Programa de actividades paralelas a las exposiciones:

Día 21 de septiembre

19:30 Teatro del Círculo de Bellas Artes

Dominique Mirambeau. Presenta y modera: Paco Pomares.

Presentación de “Cristal Saga 22” ilustrado por Moebius.

Homenaje a Moebius: proyección de más de 400 ilustraciones de artistas de todo el mundo dedicadas al autor, con “Concierto Vibratorio con Cristales de Cuarzo” a cargo de Isabel Álvarez.

Día 28 de septiembre

17:00 Sala Coworking 4ª planta

Participación libre para la creación de un “Cadáver Exquisito”. Inscripción llamando al 922 246 496

Día 4 de octubre

19:30 Sala Westerdahl 2

“El Cómic como Lenguaje para Hablar sobre la Cultura y las Leyendas de las Islas Canarias” Presenta y modera: Manuel Darias

Con: Eduardo González, Patricio García Ducha, Juan Carlos Mora, Juanan Rodríguez, Rubén Armiche. Además, se proyectará una pieza audiovisual de Javier Fernández Caldas

Día 5 de octubre

17:30 Teatro del Círculo de Bellas Artes

Presenta y modera: Manuel Darias

“Cine y cómic: Historia de una relación” por Juanán Rodríguez.

“La Línea y la Letra: El Guión, la Palabra y el Diálogo como Soporte del Cómic” por Patricio García Ducha.

“Las Técnicas Tradicionales frente a la Digitalización del Cómic” por Jen del Pozo y Judith Gómez.

“Autoeditarse y Salir Ganando” por Tamo.

“De la animación al cómic: parecidos razonables” Por Luís Suárez.

“Alfonso Azpiri paseo por su vida y obra” por Juan Carlos y Rosanna Walls

Masterclass “Cómic-Storyboard-Animación-Tecnología” por Rubén Armiche (Mitones Films).

