Womad sopla 18 velas en la vuelta a su casa: Las Palmas de Gran Canaria

El Festival Womad soplará 18 velas en la vuelta a su "casa", Las Palmas de Gran Canaria, de la que desapareció tras la edición de 2011 y donde quiere quedarse, sin renunciar a que su bandera multicultural ondee de nuevo en Las Canteras, donde comenzó su "historia de amor" con la ciudad.



Así lo han manifestado este miércoles en la presentación del cartel de la XVIII edición, que se desarrollará en el Parque Santa Catalina entre el 10 y el 12 de noviembre y que integran 18 artistas de 8 países, tanto la directora de Womad España, Dania Dévora, como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y alcalde de la capital de la isla, Augusto Hidalgo.



El regidor ha afirmado que "no se descarta, porque no es descabellado", que este festival, cuya marcha de la ciudad "fue casi como un insulto", vuelva a la playa de Las Canteras, donde, en su primera edición, en 1993, congregó a cientos de personas que pudieron cantar y bailar ante dos escenarios al ritmo de Los Gofiones o Los Coquillos, según ha rememorado.



Tanto la organización como los representantes de las administraciones insular y local han lamentado que el Gobierno canario sólo pueda aportar 20.000 euros al regreso del Womad a Las Palmas de Gran Canaria, una participación que contrasta con los 120.000 euros que destinan cada una de ellas.



Al respecto, Hidalgo se ha preguntado que si este evento "era bueno para Fuerteventura", adonde se trasladó tras dejar esta ciudad y donde contó con más ayudas del Ejecutivo regional, "por qué no lo es para Gran Canaria".



En cualquier caso, los patrocinadores públicos, a los que se han sumado otros muchos de carácter privado, han asegurado que la nueva edición del Womad Las Palmas de Gran Canaria será "de la máxima calidad", como corresponde a la que pretenden "reafirmar como la capital cultural de Canarias", ha apostillado Morales.



Dania Dévora ha manifestado la emoción y la gratitud que siente la organización de este evento por volver, muy arropada, a "casa" tras la "pérdida de protagonismo" que sufrió durante los tres últimos años, cuando se celebró en Fuerteventura, y ha destacado que en esta nueva ocasión ofrecerá un festival "muy del archipiélago".



A ello contribuirá, ha dicho, tanto la bonificación del 75 % de la que disfrutan los residentes en las Islas en sus desplazamientos internos en avión o barco como el cartel que se ofrecerá al público, que se ha diseñado con la pretensión de que "se note que han pasado seis años" desde la última estancia de Womad en la capital grancanaria.



Sobre esta última cuestión, Dévora ha afirmado que el festival "volverá a demostrar que sigue teniendo vigencia y que está muy atento a lo que pasa en el mundo y en las culturas", de ahí que, como suele ser habitual, la gran parte del elenco de esta nueva edición sean artistas desconocidos.

Cartel de Womad 2018

Una de las novedades de este año, en el que, junto a los dos escenarios habituales que se instalarán en Santa Catalina, se volverá a organizar un ciclo de cine africano, talleres infantiles y para adultos, un mercado global y otro que exhibirá la artesanía de Gran Canaria, será que una de las bandas canarias que forman parte del cartel será seleccionada para actuar, en 2018, en el Womad Charlton Park.





Esas agrupaciones canarias serán 101 Brass Band, Profecía Crew y Kuarembó, a las que se sumarán las también españolas Niño de Elche, Papaya y Tu otra bonita.



Los artistas internacionales del Womad Las Palmas de Gran Canaria 2017 serán: Beating Heart , de Reino Unido; Bombino, de Níger; Hindi Zahra, de Marruecos; Horace Andy, de Jamaica; La Dame Blanche, de Cuba; Miroca Paris, de Cabo Verde, y Orkesta Mendoza, de Estados Unidos.