Canarias prevé el despegue de las compras por internet tras la eliminación de trabas aduaneras

Los Presupuestos del Estado que este jueves entran en vigor contienen una medida para Canarias que ha quedado eclipsada por el descuento para los vuelos entre islas, pero que puede llegar transformar todo un sector, al permitir que despeguen de una vez en esta región las compras por internet.



La última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre penetración de internet en los hogares muestra que Canarias está prácticamente a la par del resto de España en la mayor parte de los indicadores, pero es la comunidad autónoma, con diferencia, con menor porcentaje de ciudadanos que compra por internet, a diez puntos de distancia (34,9% de media frente al 24% en las islas).



¿Por qué el comercio electrónico tiene tal retraso en una comunidad cuya lejanía del resto del país y fragmentación debería ser todo un incentivo para comprar por internet? Su propia consejera de Hacienda, Rosa Dávila, no tiene dudas: por las trabas aduaneras.



Canarias dispone de un régimen fiscal propio y más reducido que el del resto de Europa para ayudar a superar los extracostes que supone estar a 1.500 kilómetros del continente, lo que obliga a pasar por una aduana a los tráficos de mercancías que en el resto de la UE circulan con libertad, sin fronteras ni aranceles.



Y ello ha tenido efectos perversos para el comercio electrónico, al generar situaciones chocantes, como que dos discos comprados desde Canarias por internet a una tienda de Madrid, de Londres o de Berlín por 24 euros, por ejemplo, le acaben costando al consumidor el doble o el triple. Y no por los costes de envío (quien compra desde Madrid en Londres está casi a la misma distancia), ni por los impuestos insulares, sino por las tramitaciones aduaneras.



En realidad, el comprador podría acudir a las aduanas a despacharse él mismo las mercancías que ha adquirido por internet en su propio país (o en la UE, que en términos comerciales es lo mismo) y ahorrarse ese dinero, pero el trámite es tan engorroso que lo acaba delegando en el transportista que le trae sus compras.



Y, con un problema añadido: dependiendo el caso y el transportista, el trámite del documento llamado DUA le puede costar al cliente 15, 20 o hasta 40 euros, con independencia del precio de lo que compró, remarca a Efe la consejera canaria de Hacienda.



Pero, claro, si va a pagar hasta 40 euros de tramitación (que no de impuestos), ¿a quién le compensa hacer en Canarias eso que en la península hacen millones de consumidores: comprarse por internet una película de 30 euros, unas zapatillas de 80, o unos pantalones de una firma que no encuentra en su ciudad por, pongamos, 70 euros?



Otra de las consecuencias de ese embrollo ha sido que cada vez más las comercios por internet añadan esta coletilla a sus condiciones de uso: "Enviamos a toda España, salvo a Canarias". Porque no les compensa el susto que se lleva el cliente al recibir la mercancía, ni muchos menos que les culpe de su enfado.



En teoría, cualquier entrada de mercancía por importe de menos de 22 euros estaba ya exenta de DUA al entrar en Canarias (y por tanto de tramitaciones aduaneras), pero esa cantidad ha sido ampliamente rebasada por la realidad de los precios en España.



Por eso, el Gobierno de Canarias viene negociando desde hace más de un año con el Ministerio de Hacienda elevar la cantidad exenta a 150 euros, con lo que cree que puede evitar el engorro aduanero a tres de cada cuatro compras particulares por internet.



Y, además, el cambio establece que esas compras por internet de menos de 150 euros no pagarán IGIC (el IVA de Canarias), con lo que se las iguala con el comercio minorista físico ya establecido en las islas, que también goza de esa exención fiscal.



La medida necesitaba rango de ley para modificar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y entra en vigor hoy, 29 de junio, con la primera ley que ha aprobado el nuevo gabinete de Mariano Rajoy: la de los presupuestos generales del Estado de 2017.



"Es un objetivo que llevábamos largo tiempo persiguiendo, desde el principio de la legislatura", apunta Dávila. "Creemos que por fin abrimos una ventana en Canarias a las compras por internet".