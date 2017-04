La delegada del Gobierno eleva a 796 los millones de euros que Fomento destinará a Canarias en inversiones

El Ministerio de Fomento destinará este año a Canarias 796 millones de euros en inversiones, según el proyecto de Presupuestos de 2017, una partida que la delegada del Gobierno en las islas, Mercedes Roldós, ha considerado este miércoles la "gran estrella" de las cuentas estatales.

En una rueda de prensa, Roldós ha destacado que Canarias es la comunidad autónoma donde más crece la inversión pública en los presupuestos de este año, por lo que opina que no puede haber "justificación" por parte de ningún diputado canario para votar "no" a estas cuentas, pues sería ir contra la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos.

Mercedes Roldós además ha subrayado que en el Consejo de Ministros del pasado viernes no solo se aprobaron unas cuentas beneficiosas para las islas, sino también se desligó el Régimen Económico y Fiscal canario del sistema de financiación autonómico y se acordó modificar sus aspectos económicos tras 23 años.

El Gobierno del PP ha reparado la "injusticia que otros cometieron con Canarias" en 2009, cuando se decidió incluir los recursos del REF en los presupuestos estatales, ha afirmado la delegada.

La desvinculación acordada supondrá que las islas recuperarán para financiar servicios esenciales un total de 220 millones de euros este año; 360 millones, en 2018; y 550 millones de euros, en 2019, ha remarcado la delegada, quien también ha incidido en que en estas cuentas se incluye la condonación del IGTE, que supone 160 millones de euros, como ya se hizo en los de 2016.

452 millones más que en 2016

Roldós ha indicado que Canarias contará en 2017 con 452 millones más que en los presupuestos de 2016, al tiempo que ha aclarado que la partida para el Plan Integral de Empleo no figura en el documento presentado ayer por una confusión, pero se incluirá y contendrá 21 millones de euros, no 42, pues esa es la anual y no es posible acometerla al aprobarse la ley a mitad de año.

La recuperación de todos los convenios con el Estado previos a la crisis económica ha sido otra de las cuestiones sobre las que ha incidido, un total de 67,7 millones de euros, sin incluir el de Carreteras que asciende a 181 millones de euros, con lo que aumenta un 86 % ciento con respecto a 2016.

En el apartado de carreteras ha hecho hincapié en que figuran tres partidas finalistas para acometer la segunda fase de la vía de La Aldea, con 26,7 millones de euros; el anillo insular de Tenerife, 15 millones de euros; el acceso al Instituto Astrofísico de La Palma, 4 millones; y la conexión de Agüimes con Santa Lucía, 2 millones de euros, si bien esta última figura en el capítulo 6.

Sobre la carretera de La Aldea, que responde a una demanda histórica, Roldós ha confiado en que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria "también cumplan para que las obras se puedan llevar a cabo en menos tiempo".

Así mismo, ha asegurado que Canarias será la segunda comunidad autónoma con mayor inversión en aeropuertos y navegación aérea y la tercera en puertos, al contener 94,53 millones de euros y 139,19 millones de euros, respectivamente.

En el caso de los puertos estatales, la Autoridad Portuaria de Las Palmas gestionará 58,4 millones de euros y la de Santa Cruz de Tenerife, 80,75 millones.

En el área aeroportuaria, en total suman 78,1 millones de euros, de los cuales ha detallado que el aeropuerto de Gran Canaria recibirá 19,2 millones de euros; el de Fuerteventura, 8,1 millones; Lanzarote, 7,6 millones; El Hierro y La Gomera, 200.000 euros cada uno; La Palma, 3,7 millones; Tenerife Norte, 10,5 millones y Tenerife Sur, 28,7 millones de euros.

Además, la empresa pública Enaire encargada de la gestión de los aeropuertos destinará 16,44 millones de euros en inversiones para navegación aérea que la mayoría se concentrarán en el aeropuerto de Gran Canaria y 15,74 millones serán para la provincia de Las Palmas.

1,72 para estudios de red ferroviaria

Canarias contará también en 2017 con 1,72 millones de euros para estudios de red ferroviaria, 860.000 para Gran Canaria y la otra mitad para Tenerife.

En cuanto a las subvenciones destinadas al transporte de viajeros y mercancías que suman 331,28 millones de euros y que se han consolidado en el nuevo REF que entrará en vigor el 1 de enero de 2018, ha informado de que las ayudas aéreas para el traslado de personas asciende a 238 millones de euros y a 33,4 las marítimas.

En 2017 se mantienen las partidas para la obligación de servicio público tanto aéreo como marítimo, con 3,1 y 3 millones de euros, respectivamente, ha indicado Roldós, que ha añadido que para las ayudas al transporte de mercancía agrícola e industrial se consignan 53,5 millones de euros.

La delegada del Gobierno también ha hecho mención a una partida de 397.000 euros destinada para finalizar las obras de la biblioteca insular de Gran Canaria y que se incluye en el programa para conservar el patrimonio histórico artístico.

Roldós ha desligado la aprobación de estos presupuestos con la posible incorporación de su partido, el PP, al Ejecutivo de Canarias, que gobierna en minoría CC, pues se trata de una cuestión que corresponde valorar al presidente regional de los populares, Asier Antona, que será quien lo decida.