El Estado asegura que en Canarias se han recuperado dos de cada tres empleos que destruyó la crisis

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado este jueves que Canarias ya ha recuperado dos de cada tres empleos que destruyó la crisis y, además, desde 2012 y gracias al plan de lucha contra el fraude han aflorado 25.000 empleos irregulares.



En declaraciones a los medios tras firmar con el presidente canario, Fernando Clavijo, un convenio de colaboración relativo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Báñez ha asegurado que en Canarias "desde el inicio de la recuperación se han creado 110.949 puestos de trabajo", lo que sitúa al Archipiélago entre las comunidades autónomas con más creación de empleo.



"Hoy 110.949 canarios han encontrado el empleo que la crisis les quitó" ha dicho la ministra, que ha considerado estas cifras como un "acicate" para el Gobierno central y para el Ejecutivo autonómico.



Otro dato a tener en cuenta, según la ministra, es la calidad del Empleo dado que en Canarias la contratación indefinida ha crecido a un ritmo del 25%, 5,5 puntos porcentuales más que la media nacional y 20.000 contratos temporales se han convertido en indefinidos, "lo que ha mejorado las condiciones laborales de muchos trabajadores del archipiélago".





Báñez ha asegurado que el Ministerio de Empleo seguirá "en esa batalla a favor del empleo de calidad" en los próximos meses con nuevos inspectores que vayan a la comunidad de Canarias.



En concreto, ha anunciado que en breve se firmará un convenio en materia de lucha contra el fraude laboral para el que se reforzarán las plantillas de la Inspección de Trabajo con 32 efectivos más durante los meses de octubre y noviembre.



La ministra ha añadido que en el empleo "no hay colores políticos, ni hay territorios, hay suma de voluntades y compromiso común por las oportunidades de los españoles".



Por su parte y en declaraciones a la prensa, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha valorado "la sensibilidad" de la ministra en la negociación de los presupuestos para este año y ha reconocido "la apuesta decidida" del Gobierno por el empleo en Canarias.



Según Clavijo, esto ha quedado plasmado en un proyecto de presupuestos "comprometido con Canarias y con el empleo".



El presidente autonómico, que ha acudido a la reunión acompañado de la consejera de Empleo, Cristina Valido, ha explicado que, al margen de firmar el convenio de colaboración, se ha abordado la posibilidad de modular los recursos que vienen de Empleo y adaptarlos al mercado laboral canario así como destinar inversiones para los emprendedores.



En este sentido, ha explicado que se trataría de sacar adelante un plan de empleo autónomo por importe "no inferior a cinco millones de euros".



Clavijo también se ha referido al hecho de que del 24% de desempleo que hay en Canarias, el 17,5% se corresponde con familias que tienen a todos sus miembros en paro.



El presidente autonómico ha explicado que este asunto ha sido planteado a la ministra al objeto de vincular aspectos sociales y formativos al empleo para poder intervenir en las unidades familiares afectadas.



Ha admitido que se trata de una situación de "paro estructural" que hay que abordar de forma urgente en los próximos meses, no sólo en Canarias sino en todo el país.



También se ha puesto sobre la mesa cómo ser más eficiente con los fondos de garantía juvenil.



Ha señalado que se trata de aprovechar unos recursos para la población juvenil que hay sobre la mesa "y que no se están consumiendo en su totalidad".



Clavijo ha insistido en que, en definitiva, su Gobierno quiere que "ningún joven se quede sin poder acceder a esos fondos europeos de garantía juvenil".