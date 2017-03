Los precios suben en Canarias el último año por el transporte, la vivienda, las bebidas alcohólicas y el tabaco

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias subió un 2,5% el pasado mes de febrero respecto al mismo mes del año anterior, siendo los de transporte (7%), las bebidas alcohólicas y tabaco (4,8%) y la vivienda (4,2 %) los que más aumentaron.



En hoteles, cafés y restaurantes, los precios subieron un 1,9% en los últimos doce meses; en enseñanza y en comunicaciones, lo hicieron un 1,6%; en alimentos y bebidas no alcohólicas, el aumento fue de un 1,4%; en otros, un 0,6% y en vestido y calzado, un 0,2%, según los datos facilitados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Ocio y cultura junto con menaje fueron los dos grupos que registraron una bajada en los precios en febrero respecto al mismo mes de 2016, con un descenso de un 1,6 y un 1,5%, respectivamente.



Con respecto a enero de este año, el IPC en Canarias bajó un 0,2% y fue en vivienda donde mayor descenso se registró, con una caída de un 3%, seguida del grupo de vestido y calzado, que lo hizo un 1,9%, otros, que bajó un 0,5% y menaje, con un descenso de un 0,4%.



En cambio, en bebidas alcohólicas y tabaco se registró la mayor subida respecto al mes de enero, con un aumento del 3,5%, en enseñanza no variaron y en medicina crecieron un 1,5%.



En el resto de grupos las subidas fueron de un 0,4% en hoteles, cafés y restaurantes y en comunicaciones; en alimentos y bebidas no alcohólicas, así como en cultura, crecieron un 0,3%; y en transportes, un 0,1%.