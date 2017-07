El experto en diplomacia Xavier Abu denuncia que la ocupación de Palestina puede convertirse en conflicto permanente

El experto en diplomacia internacional Xavier Abu ha denunciado este jueves en Gran Canaria que la ocupación de Palestina por parte del Estado de Israel “puede convertirse en un conflicto permanente” y sin solución mientras la comunidad internacional no tome acciones concretas para buscar una solución que, en su opinión, pasa por el reconocimiento internacional del Estado de Palestina.



El politólogo se trasladó al Cabildo de Gran Canaria este jueves para participar en el acto La comunidad internacional y la ocupación israelí de Palestina junto al consejero de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, quien recordó que este conflicto lleva 50 años “de impunidad”.



Xavier Abu, que ha participado en las iniciativas diplomáticas para el reconocimiento del Estado de Palestina y su admisión en las Naciones Unidas, llegó junto al profesor de Sociología en la Universidad de La Laguna, José Abu-Tarbush, autor de diferentes trabajos sobre la cuestión palestina y el mundo árabe e islámico, como Cambio político en el mundo árabe, así como artículos publicados en revistas especializadas y en diferentes obras colectivas, encargado de su presentación.



El experto en asuntos de la comunidad palestina hizo balance de las posturas internacionales en este conflicto que ha tenido como resultado la “falta de iniciativas reales” que permitan que Israel y Palestina puedan vivir en una situación de paz. “Somos un territorio que vivimos sin acceso a las fronteras y no controlamos nuestros recursos naturales, pero no dejamos de ser un país”, concluyó.



En la actualidad, "ya son 650.000 los colonos que viven en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania", explicó Xabier Abu, donde tienen lugar “actos de humillación y de violencia” contra los palestinos y en ocasiones no respetan los Derechos Humanos, “no hay acceso a la educación, ni al agua y no autorizan el reagrupamiento familiar”.



Abu explicó que al menos 138 países en el mundo han reconocido la legalidad del Estado de Palestina, aunque “lamentablemente España no ha manifestado su postura a favor”, ni el resto de países europeos, excepto Islandia y Suecia, que sí han mostrado su apoyo. “Europa está divida en dos corrientes, por un lado, los que no quieren tener un conflicto con Israel y, por otro, los que apuntan que habrá un reconocimiento basado en futuros acuerdos que suscriban ambas partes.



El experto recordó que Naciones Unidas, desde la firma en la Declaración de Berlín, ha manifestado en varias ocasiones que reconocerá al Estado palestino “en el momento oportuno”, sin concretar ninguna acción de apoyo.



En cuanto al papel de la Unión Europea, Xavier Abu dijo que continúa incrementando sus relaciones con Israel y se preguntó que “si Europa no actuó durante el conflicto de Irak por qué hay que pensar que lo va hacer ahora”.



Xavier Abu lamentó que el Estado Español no haya apoyado la causa palestina pese que tuvo un papel importante cuando fue el país que acogió en 1991 en Madrid la Conferencia de Paz, que inicio el proceso pacificador entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina.



Por su parte, José Abu-Tarbush expuso que a pesar de que Israel “pretende dar una sensación de normalidad en la zona”, está es la situación de ocupación militar más prolongada de la historia contemporánea. En su opinión, este conflicto va continuar puesto que “Israel cuenta con el apoyo incondicional de Estados Unidos”.



Considera que Gobierno de Israel aprovecha “esta apariencia de mantener en el territorio un proceso de paz para continuar ocupando con más colonos los territorios palestinos” que llegan incluso a invadir las viviendas y expulsar a sus propietarios.



Este acto, enmarcado dentro del programa Gran Canaria Solidaria de la Consejería de Solidaridad Internacional del Cabildo, contó con la colaboración de la Comunidad Palestina de Canarias y de la Asociación por la Paz en Canarias.