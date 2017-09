Asier Antona: "Que nadie busque al PP en la radicalidad ni echado al monte"

El presidente del PP, Asier Antona, ha afirmado este lunes que su partido fomentará el diálogo para lograr los acuerdos que se precisen en beneficio de Canarias y del interés general, por lo que ha pedido que "nadie lo busque en la radicalidad ni echado al monte", pues no es su estrategia.



Con motivo del desayuno que ha mantenido con la cúpula de la Confederación de Empresarios de Las Palmas, Antona ha indicado además que esa ha sido la postura que ha mantenido en el tiempo transcurrido de esta legislatura.



El presidente del PP en Canarias ha abordado con el comité ejecutivo de la CCE de Las Palmas los próximos presupuestos autonómicos y estatales de 2018, que estos últimos ha adelantado que "serán muy importantes y positivos" para las Islas.



Así mismo, ha dicho que la reunión de trabajo que mantienen este lunes el secretario de Estado de Presupuestos, Álvaro Nadal, con la consejera de Hacienda canaria, Rosa Dávila, demuestra que el Gobierno central "se toma muy en serio a Canarias".



Antona ha informado que con la reunión de la CCE inicia una ronda de contactos para conocer las diferentes inquietudes que los distintos sectores económicos de Canarias con respecto a la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma, que es donde tiene responsabilidad directa.



El PP "va a poner el termómetro a las sensibilidades económicas" para saber cuál será la posición de su partido ante el proyecto de ley de presupuestos de Canarias, que marcará un debate importante en el ámbito del Archipiélago.



Además, ha recordado que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo viernes el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, que ha afirmado que serán "muy importantes y positivos para Canarias", como lo fueron los de 2017.



El líder del PP también se ha referido a la negociación del Gobierno de España con las comunidades autónomas para revisar el sistema de financiación autonómico, "donde Canarias jugará un papel fundamental".



Ha dicho que la reforma se tendrá que abordar en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que están presentes el Ministerio y las comunidades, y que será fundamental, como ha dicho el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, lograr el consenso entre todas las comunidades y con el principal partido de la oposición, el PSOE.



En ese sentido, Antona ha recalcado que el PP buscará el consenso con las comunidades autónomas y con los partidos políticos.



El líder del PP en Canarias también se ha referido al debate sobre el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.



"Canarias crece y a buen ritmo, pero los indicadores no van tan bien, por lo que hay que hablar de crecimiento económico y del bienestar de los ciudadanos, pues en materia social, exclusión, sanidad o educación no van tan bien", ha señalado Antona, quien ha insistido en que se precisa de un conjunto de reformas fundamentales "para apuntalar ese crecimiento".



El líder del PP ha subrayado que su partido está abierto al diálogo y tratará de unir en todo lo que sea bueno para Canarias y suponga la defensa del interés general: "Que nadie busque al PP en la radicalidad ni echado al monte, porque ese no ha sido su estrategia ni postura, como no lo ha sido en el tiempo de legislatura transcurrido".



El diálogo y el entendimiento forma parte de la nueva política, ha señalado Antona y, por ello, ha asistido este fin de semana al congreso regional que ha celebrado el PSOE de Canarias.



El presidente de la CEE, Agustín Manrique de Lara, también ha apostado por el diálogo y el entendimiento para tratar de que los próximos presupuestos estatales consoliden la línea que se marcó en los anteriores de 2017, "que tantos buenos resultados han dado para Canarias".



Manrique de Lara ha incidido en que el REF canario y su encaje fuera del sistema de financiación autonómico son las líneas que marcarán los próximos años de la comunidad autónoma, que tiene tanta necesidad de generar tejido empresarial y de empleo para recuperar niveles anteriores a la crisis.



El líder de la CCE ha señalado que ya se están recuperando los beneficios empresariales y el empleo, pero aún no se han alcanzado los niveles que se desean.