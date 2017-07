Augusto Hidalgo no ve ningún motivo para romper el pacto de gobierno en Las Palmas de Gran Canaria

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha insistido este jueves en que el pacto que mantiene en la ciudad su partido, el PSOE, con NC y Las Palmas Puede, es "un ejemplo de gobierno de progreso para toda España" y continuará porque no habido "ningún" motivo para romperlo.



En declaraciones a los periodistas, Hidalgo ha señalado que el primer teniente de alcalde, Javier Doreste, miembro de Podemos y portavoz de Las Palmas Puede, lo dejó "claro y nítido" este miércoles tras emitir un comunicado de prensa su formación política en el que se exigía la salida de NC del pacto si su edil y diputado, Pedro Quevedo, apoyaba plan de estabilidad del Gobierno central.



Doreste, que manifestó ser contrario a la exigencia de su partido, fue "contundente", ha indicado el alcalde, que ha explicado que la declaración del primer teniente de alcalde se produjo como consecuencia de la reunión periódica que mantienen los representantes de las tres fuerzas que sustentan el pacto en la ciudad, que tienen como fin "luchar contra la desigualdad" a través de un proyecto de progreso.



El alcalde ha considerado que lo ocurrido, en alusión al comunicado de Podemos, se trata de una cuestión "puntual", "una tormenta en un vaso de agua" que espera que no tenga mayor repercusión, y sobre la que tampoco se va a pronunciar "por respeto", pues se trata de cuestiones internas de un partido.



La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, de quien partió el comunicado, es "normal que tenga sus prioridades en el ámbito que le corresponde", que ha diferenciado del acuerdo que mantienen los tres partidos y que es "sólido".



Así mismo, Hidalgo ha señalado que las tres fuerzas que gobiernan el Ayuntamiento están en contra del techo de gasto, pero que para cambiarlo es preciso "estar en el Gobierno central, porque es una norma presupuestaria y para cambiar la ley hay que gobernar España".



El alcalde ha dicho también que se pudo tener un gobierno de progreso en el Estado pero finalmente no se logró.



En cuanto al acuerdo que mantienen en la capital grancanaria el PSOE, NC y Las Palmas Puede, ha insistido en que es un pacto de "de progreso y totalmente eficiente".



"Todos están dentro del gobierno, somos fuerzas del cambio con todos dentro", no como en otras administraciones que se alternan, y tiene capacidad de gestión porque "suman experiencia con ganas de cambiar y con gobierno alternativo", ha defendido el alcalde.



Augusto Hidalgo ha dicho que siempre ha defendido que la izquierda sabe gobernar de forma eficiente y "lo está haciendo en la ciudad para transformarla y ponerla en el mapa", por lo que ha apuntado que le "gustaría que no nos pegáramos un tiro en el pie las fuerzas progresistas".



El alcalde ha hecho estas declaraciones junto al edil y diputado de NC, Pedro Quevedo, tras asistir a la apertura del "K-Fish", una acción de promoción y venta de productos del mar de Corea del Sur organizado por el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca y el Consulado en Las Palmas de esta república asiática.