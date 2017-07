Barragán recuerda al PP que en enero negociaron "la estabilidad" del Gobierno en minoría "sin ninguna compensación"

El secretario general de Coalición Canarias (CC), en su calidad de consejero de Presidencia del Gobierno en minoría que preside el nacionalista Fernando Clavijo, usó la tribuna de oradores para recordar a su homóloga del Partido Popular (PP) y portavoz parlamentaria, Australia Navarro, que "en enero la estabilidad se negoció con sin que hubiera ningún tipo de compensación", pues "usted sabe que no nos tiramos de la punta del muelle sin que haya agua".



De esta manera, y por mor de una comparecencia pedida por el líder y portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, para abordar "la inestabilidad del Ejecutivo" desde el pasado 23 de diciembre, Barragán desveló que en un principio los conservadores estuvieron de acuerdo en garantizar la estabilidad del gabinete de Clavijo sin necesidad de formar parte del mismo y que el cambio de actitud de los conservadores, queriendo gestionar áreas de gobierno, tiene un poco más de un mes de vigencia.



La comparecencia de Barragán ha servido para que las negociaciones discretas entre CC y el PP para suscribir un pacto de gobernabilidad fuesen ampliadas por los micrófonos y altavoces del hemiciclo, además de dejar entrar en las mismas al resto de portavoces parlamentarios, que aprovecharon para criticar el sainete que ambas formaciones llevan protagonizando durante las últimas semanas.



Ni estable ni deseable

La propia Navarro dejó claro que (mientras en los pasillos nacionalistas y conservadores se traspasaban documentos para limar asperezas) "este Gobierno no es ni estable ni deseable", pues a su frente hay un presidente "que confunde la estabilidad con la comodidad y que solo quiere "ir escapando".



"No es estable, puede caer o desaparecer, y eso depende de ustedes, porque no será el PP quien contribuya a que el Gobierno siga jugando a escapar", advirtió Navarro a menos de 24 horas para que se acabe el ultimatum para suscribir un pacto que hace una semana lanzó el presidente del PP canario, Asier Antona.



Fue el portavoz (y negociador) de CC, José Miguel Ruano, quien recordó a Navarro que la responsabilidad para dar estabilidad a un Gobierno en minoría debe ser por parte del PP igual que la que los nacionalistas han dado al presidente del Ejecutivo de España, Mariano Rajoy, por lo que "nuestra mano está tendida y espero que lleguemos a un acuerdo".



Preguntar a Rajoy

Y por si a Navarro y a los diputados conservadores no le había quedado claro, Barragán incidió en que "otros gobiernos también son frágiles y minoritarios. Pregunte al presidente Rajoy si es importante un diputado, o dos, para dar estabilidad"



"Decidan de una vez como van a gobernar esta tierra y si hay alianza con el PP. Esta minoría parlamentaria no es buena para Canarias. Desgasta a CC, al PP y al propio Gobierno de Canarias", aseguró Rodríguez.



"Queremos que haya un Gobierno con el mayor respaldo parlamentario posible, con un socio dentro o fuera aportando estabilidad en la legislatura o negociando cada propuesta con todos los grupos. En estos momentos, las tres posibilidades siguen abiertas", contestó Barragán.



Al respecto, el líder de NC contraatacó afirmando que "no se puede gobernar en la inestabilidad, y lo peor es que les da igual, están escapando". "Están tan acostumbrados a mandar, a mandar, a mandar, que no se han dado cuenta que están en minoría, y un ejemplo es lo que ha pasado con el crédito extraordinario, no han consultado con nadie para aprobarlo", remachó.



"Lo único que es estable en Canarias es que los ricos son más ricos y los pobres más pobres y que los que están jodidos, están más jodidos", apuntó la portavoz de Podemos, Noemí Santana, al debate.



"El Gobierno no es inestable por tener 18 diputados, lo será si no llega a acuerdos con resto grupos parlamentarios. ¿Hasta ahora, qué derrota de importancia ha tenido este Gobierno? Ninguna", zanjó Barragán.