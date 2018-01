Canarias deducirá un 10% de los gastos en los tratamientos de cambio de sexo

La rebaja de impuestos incluida en los presupuestos regionales incluye novedades como deducción del gasto por cambio de sexo, por refuerzo educativo a escolares y a familias con personas dependientes a su cargo.



Los pormenores de la reforma fiscal aprobada en la ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma fueron expuestos este viernes en rueda de prensa por la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila; el viceconsejero del área, Javier Armas; y la directora de la Agencia Tributaria Canaria, María Jesús Varona.



La consejera Rosa Dávila recordó que la rebaja de impuestos afecta al tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y a varios tipos del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), y en su conjunto esta bajada fiscal "llevará a los contribuyentes canarios unos 124 millones de euros".



Rosa Dávila precisó que con estas medidas el Gobierno regional busca dos objetivos: que la recuperación económica llegue a todas las familias y, en concreto, a las que tengan rentas bajas y medias, y propiciar una mejor distribución de la riqueza en Canarias.



La Consejería de Hacienda regional facilitará información sobre las novedades fiscales a partir de este viernes en su página en internet y en la del Gobierno de Canarias, y también prevé trabajar junto con las cámaras de comercio de las islas para que éstas comuniquen las innovaciones a las empresas.



Asimismo la directora de la Agencia Tributaria Canaria, María Jesús Varona, aconsejó plantear consultas tributarias, cuya respuesta por escrito es vinculante para el cumplimiento de la normativa.



En cuanto a las deducciones por IRPF, afectarán a los contribuyentes con una renta individual de hasta 39.000 euros y de 52.000 euros en el caso de declaración conjunta.



Habrá una deducción de 500 euros para contribuyentes que tengan a su cargo personas con discapacidad o dependientes, aunque residan en centros específicos, una medida que afectará a 41.500 familias canarias, según los cálculos del Gobierno regional.



Además se aumenta hasta el 10 por ciento la deducción por obras de adaptación en la vivienda para casos de discapacidad, lo que tendrá unos 41.700 beneficiarios, y que pueden sumar esta medida a la deducción estatal.



También habrá una deducción del 10%, hasta los 7.000 euros de gasto, en el caso de obras que contribuyan a la eficiencia energética de la vivienda habitual.



Al respecto, María Jesús Varona recomendó conservar las facturas de todos los gastos deducibles, aunque no haya que presentarlos físicamente en el momento de hacer la declaración, y efectuar los pagos correspondientes no en efectivo, sino en un sistema "que deje rastro".



Asimismo habrá una deducción de cien euros a las familias monoparentales, de los que podrán beneficiarse unos 6.600 contribuyentes y que incluye a quienes tengan menores adoptados, tutelados o con acogida provisional.



Otra de las deducciones que entrará en vigor para el IRPF de 2017, cuya campaña se inicia el 4 de abril, es por importe de 400 euros para gastos de guardería, de lo que podrán beneficiarse 21.750 familiares y que como novedad, no tendrá el requisito de que estén trabajando los dos progenitores.



Además se deducirá hasta un máximo de cien euros por gastos educativos de libros, material escolar, transporte, comedor, uniformes y clases de refuerzo educativo, una medida que en conjunto supondrá unos 11 millones de euros que revertirán a los contribuyentes.



También habrá deducción del 10% en gasto sanitario en oculistas, dentistas, embarazo y parto, compra de gafas y lentillas y tratamiento de la identidad sexual (cambio de sexo), lo que puede beneficiar a 518.297 personas en conjunto con unos 8 millones de euros.



Por el acogimiento de menores en la Comunidad Autónoma 2.500 familias podrán tener una deducción de 250 euros y además habrá una mejora del 50% en la deducción estatal a las donaciones a organizaciones no gubernamentales con fines sociales y ecológicos, así como con fines culturales y de investigación en Canarias.



En este último caso la deducción será del 15% y el Gobierno regional calcula que beneficiará a unas 88.000 personas.



Una de las medidas "estrella", afirmó la consejera Rosa Dávila, es la supresión del IGIC para autónomos y profesionales que facturen menos de 30.000 euros al año, lo que beneficiará a unas 64.000 personas y para lo que se establecerá un nuevo régimen especial del pequeño empresario o profesional.



Esta medida supondrá una exención de 31 millones de euros y sólo beneficiará a personas físicas, que además deberán especificar en sus facturas que se acogen a la exención del régimen fiscal.



También se ha previsto reducir del 7 al 3% el tipo del IGIC para la compra de la primera vivienda por parte de jóvenes menores de 35 años, lo que puede tener unos 21.200 beneficiarios, y se establece una reducción similar para la factura de la telefonía fija y móvil y para las obras de reforma en la vivienda habitual, siempre que el coste no sea superior a 8.000 euros, lo que puede beneficiar a unos 63.000 contribuyentes.